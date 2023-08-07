"Человек-флешка с информацией": эксперт рассказал, зачем следствие засекретило дело Гиркина

Постепенно о Гиркине забудут в России, потому что актуальных инфоприводов там хватает и без него.

Российская прокуратура засекретила расследование в отношении российского террориста и экс-главы министерства обороны фейковой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Он является источником информации, которая может сильно поколебать рейтинг Путина и его свита.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“Гиркин – это флешка с информацией. Если его пустить в открытое информационное пространство, то, я думаю, те данные, которые оно может озвучить, очень сильно пошатнула бы рейтинг Путина и всей верхушки российских властей. Поэтому вся информация, которую он может рассказать, будет засекречена», – говорит эксперт.

По его словам, трудно спрогнозировать, что будет именно с Гиркиным: “Его пока убрали из медийного пространства. В России очень много информационных поводов, за которыми следят, поэтому я думаю, что о нем начнут постепенно забывать, он не будет так интересен и, возможно, тогда его выпустят при условии, что он не будет ничего рассказывать и никого критиковать”.

“То, что Гиркина засекретили – это факт. Потому что у человека много информации, которая может выйти наружу и которой Украина, в частности, может пользоваться. Поэтому ему прикрыли прорубь”, — резюмировал Алексей Гетьман.

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Напомним, 21 июля в РФ задержали террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. Сотрудники правоохранительных органов забрали его из дома, где предварительно провели обыски. В ближайшие два месяца до нового судебного слушания он проведет в СИЗО.

Аналитики говорят, что арест Игоря Стрелкова-Гиркина может свидетельствовать о том, что между кремлевскими группировками сместился баланс сил не в пользу ФСБ.

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