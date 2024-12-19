Человек катался на сноуборде и встретился с медведем: чем все закончилось (видео)

Американский сноубордист оказался в курьезной ситуации, спускаясь с горы у Саус-Лейк-Тахо в Калифорнии. В какой-то момент его начал догонять медведь.

Об этом сообщает ViralHog.

Видео попало в Сеть. На обнародованных кадрах видно, как мужчина катается на сноуборде, и вдруг в его сторону бежит медведь. Муж ускорился, но медведь врезался в его друга.

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"Все медведи попадают в рай? Этот только что сделал именно так – хоп! – и исчез мгновенно! Я спускался с горы на горнолыжном курорте Гевенли, пока не увидел, что медведь побежал ко мне. Я сказал себе: "Не сегодня, косолапый! ". Я ускорился, а потом обернулся и увидел вот это", – рассказал экстремал.

На кадрах заметно, что медведь фактически "подрезал" коллегу сноубордиста. Однако после неудачного столкновения, четвероногий быстро сбежал в ближайшую гущу. К счастью, ни один из участников спуска не пострадал.

Напомним, медведь-лакомка был снят на камеру, когда забрался в кондитерскую в Теннесси, США, в поисках бесплатных вкусностей.

Мужчина катался на сноуборде и встретился с медведем

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