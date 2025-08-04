Луиза Розова / © Bild Russian в Telegram

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Предполагаемая дочь российского диктатора Владимира Путина впервые поделилась своими фотографиями и косвенно раскритиковала главу Кремля.

Об этом пишет BILD_Russian.

Луиза Розова, предполагаемая дочь Владимира Путина, до сих пор жившая как будто в тени, впервые открыто говорит о своей семье и жизни во французской эмиграции. BILD собрал ее важнейшие заявления.

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Луиза Розова родилась 3 марта 2003 года в Санкт-Петербурге как Елизавета Кривоногих. Ее мать была, вероятно, любовницей Путина и после рождения девочки внезапно разбогатела.

Сама Луиза окончила художественную академию в Париже и организовывала антивоенные выставки, но никогда не комментировала войну в Украине и возможное родство с Путиным напрямую. Также известно, что в ее свидетельстве о рождении пустует графа «отец», но указано отчество «Владимировна».

В последние годы Луиза всегда следила за тем, чтобы в соцсетях не показывать полностью свое лицо.

Теперь девушка впервые выложила открытые селфи и написала в одном из постов: «Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою».

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При этом имя Путина она прямо не называет.

До этого российская оппозиция неоднократно критиковала Розову за публичную жизнь в соцсетях с элементами роскоши: она выкладывала фото в дизайнерской одежде, летала на частных самолетах, работала диджеем в модных клубах.

После февраля 2022 года, по ее словам, она покинула Россию, оборвала все социальные связи и теперь живет в «золотой клетке»: «Я не могу пройтись по любимому Петербургу. Не могу побывать в любимых местах и заведениях».

О страданиях украинских и российских семей в этой войне она при этом не говорила ни слова. Но и за пределами России ей продолжали напоминать о прошлом: так, в июне российская художница в эмиграции Настя Родионова отказалась от сотрудничества с парижскими галереями, в которых антивоенное искусство курировала Розова — именно та, кто якобы нажился на российском режиме.

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Сейчас Луиза впервые отреагировала на это прямыми словами: «Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?»

В июне BILD поговорил со студентами академии ICART, которую Розова успешно закончила, а также с художниками, знавшими ее по работе в галереях. Общее мнение о ней было скорее положительное: «Очень милая девушка. Виновата ли она в том, кто ее родители?»

Теперь в парижской эмиграции Луиза Розова старается изменить свой имидж. В Instagram она осуждает войну в Украине и критикует культ брендов, присущий детям элиты: «Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье».

Напомним, ТСН нашла байстрючку диктатора Путина в Париже.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТАЙНАЯ ДОЧЬ ПУТИНА | ТСН НАШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖЕ | ЭКСКЛЮЗИВ