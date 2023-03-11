Человек, не имеющей мозга: Данилов высмеял желание Пригожина баллотироваться в президенты Украины

В СНБО назвали его заявление "очень странным" и заверили, что это невозможно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на заявление главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина о желании баллотироваться в президенты Украины на 2024 году. Данилов назвал его "больным человеком".

Об этом секретарь СНБО сказал во время телемарафона в субботу, 11 марта.

"Он (Пригожин — ред.) на сегодняшний день вообще сделал совершенно странное заявление, с точки зрения человека, который должен иметь мозг. Он там куда-то собирается баллотироваться. Где президент Украины, а где эти чудовища, которые убивают наших граждан. Это невозможно, им никто этого не даст", — прокомментировал чиновник.

Напомним, 11 марта появилось видео, на котором повар "Путина" Евгений Пригожин объявил об амбициях баллотироваться в президенты Украины на 2024 году. Он сказал, что совершил "политический каминг-аут" и решил стать украинским президентом. Более того, он надеется выиграть выборы.

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