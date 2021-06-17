"Человек постоянно лжет": Навальный отреагировал на слова Путина о "сознательном" возвращении в РФ

Оппозиционер сравнил Путина с персонажем фильма "Вспомнить все".

Российский политик Алексей Навальный отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что оппозиционер "сознательно" вернулся в страну, чтобы его задержали.

На странице Навального в Instagram появился сообщение.

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"У вас случайно нет словаря под рукой? Посмотрите, пожалуйста, как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет. Просто не говорит ни одного правдивого слова", — говорится в заметке.

Оппозиционер сравнил российского президенау с персонажем из фильма "Вспомнить все". "Страшная ломка и боль, если не соврал кому-то, а потом такой: "Доходы населения в России растут, обязательной вакцинации в России не будет, Навальный сознательно уехал за границу, в ФБК учили готовить "коктейли Молотова", — отметил политик.

Следует заметить, что накануне после саммита в Женеве с американским президентом Владимир Путин вышел на пресс-конференцию. Во время нее заявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального на публику призвал к "массовым беспорядкам и давал инструкции того, как делать коктейли Молотова". Также глава Кремля сказал, что Навальный сознательно нарушил требования закона о необходимости отмечаться в инспекции и проигнорировал их, выехав за границу на лечение.

Напомним, суд Москвы 2 февраля 2021 заключил Навального на 3,5 года. Его защита подала апелляцию, но ее не удовлетворили. Впрочем, суд учел его пребывания под домашним арестом и в СИЗО. Как следствие, оппозиционер будет находиться за решеткой 2,5 года. Кроме того Навальный должен выплатить штраф в размере 850 000 рублей за клевету на ветерана.

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