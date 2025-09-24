Человек, пытавшийся убить Трампа, устроил дебош в суде: что он сделал

На этой зарисовке из зала суда изображен Райан Раута, который пытается нанести себе удар ножом после того, как во вторник его признали виновным. / © CNN

59-летний Райан Раут, которого признали виновным в покушении на жизнь Дональда Трампа, пытался нанести себе ранение в шею после вынесения обвинительного приговора — об этом сообщают участники судебного заседания.

Об этом рассказывает СNN.

Раут, обвиняемый в попытке убийства во время инцидента в прошлом году возле гольф-клуба Trump International во Флориде, был сегодня признан виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта, по свидетельству очевидцев, подсудимый вскочил и попытался ударить себя ручкой по шее. Приставы мгновенно вмешались и помешали попытке самоповреждения.

Один из художников, сидевший в первом ряду зала суда, рассказал, что Раут во время оглашения приговора выглядел "без эмоций". Именно после того, как дочь подсудимого закричала: "Боже мой, он пытается покончить с собой! Кто-то, остановите его, пожалуйста!", началась паника в зале.

Другой свидетель, специалист по информационным технологиям, также подтвердил, что видел, как приставы вывели Раута из-за бокового выхода; когда подсудимого вернули в зал, на нем уже были наручники. По словам этого свидетеля, крови при попытке нанести ранения не замечали.

Во время инцидента дочь Раута, Сара, воскликнула отцу: "Я люблю тебя, и мы тебя вытащим, не волнуйся!", после чего ее вывели из зала.

На федеральном суде в Форт-Пирсе, штат Флорида, Раут представлял себя сам. Прокуроры предъявили ему пять обвинений, среди которых покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального служащего, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов лицом, имеющим судимость, и хранение огнестрельного оружия с уничтоженным идентификационным номером. По версии следствия, Раут обустроил так называемое снайперское гнездо вблизи шестой лунки поля для гольфа, однако не выстрелил в Трампа.

Присяжные вынесли вердикт после менее трех часов совещаний, а окончательный приговор по делу должен быть оглашен 18 декабря судьей Эйлин Кэннон. По серьезным обвинениям Рауту грозит пожизненное заключение.

После объявления обвинительного вердикта сам Дональд Трамп обнародовал в соцсети приветствие правоохранителям и прокурорам, отметив, что "это был злой человек со злыми намерениями, и его поймали".

На судебном процессе прокуроры представили многочисленные доказательства, включая сотни предметов, записи телефонных звонков, текстовые сообщения, банковские выписки и видеозаписи с камер. Свидетели, вызванные на допрос, в общей сложности достигали 38 человек; их показы проливали свет на подготовку и планирование покушения, что, по версии обвинения, продолжалось в период с 14 августа по 15 сентября 2024 года.

Следствие также разоблачило, по словам прокуроров, элементы плана побега Раута: несколько номерных знаков автомобилей, использование трех псевдонимов, а также интернет-поиски типа "как добраться до аэропорта Майами" и "рейсы в Мексику". Согласно сообщенным текстовым сообщениям, Раут якобы писал другу в Мексике: "Возможно, увидимся в понедельник" - то есть на следующий день после запланированного нападения. В его поисковых запросах, вероятно, также фигурировали "ближайшие больницы" и инструкции по наложению жгута.

Напомним, ранее в Вашингтоне задержали мужчину, который целился лазером в президентский вертолет. Инцидент мог привести к столкновению в воздухе.