Мир
284
3 мин

Человек, пытавшийся убить Трампа, устроил дебош в суде: что он сделал

В США 59-летний Райан Раут, осужденный за покушение на Дональда Трампа, пытался нанести себе ранение в шее прямо в зале суда после оглашения обвинительного вердикта.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
На этой зарисовке из зала суда изображен Райан Раута, который пытается нанести себе удар ножом после того, как во вторник его признали виновным.

На этой зарисовке из зала суда изображен Райан Раута, который пытается нанести себе удар ножом после того, как во вторник его признали виновным. / © CNN

59-летний Райан Раут, которого признали виновным в покушении на жизнь Дональда Трампа, пытался нанести себе ранение в шею после вынесения обвинительного приговора — об этом сообщают участники судебного заседания.

Об этом рассказывает СNN.

Раут, обвиняемый в попытке убийства во время инцидента в прошлом году возле гольф-клуба Trump International во Флориде, был сегодня признан виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта, по свидетельству очевидцев, подсудимый вскочил и попытался ударить себя ручкой по шее. Приставы мгновенно вмешались и помешали попытке самоповреждения.

Один из художников, сидевший в первом ряду зала суда, рассказал, что Раут во время оглашения приговора выглядел "без эмоций". Именно после того, как дочь подсудимого закричала: "Боже мой, он пытается покончить с собой! Кто-то, остановите его, пожалуйста!", началась паника в зале.

Другой свидетель, специалист по информационным технологиям, также подтвердил, что видел, как приставы вывели Раута из-за бокового выхода; когда подсудимого вернули в зал, на нем уже были наручники. По словам этого свидетеля, крови при попытке нанести ранения не замечали.

Во время инцидента дочь Раута, Сара, воскликнула отцу: "Я люблю тебя, и мы тебя вытащим, не волнуйся!", после чего ее вывели из зала.

На федеральном суде в Форт-Пирсе, штат Флорида, Раут представлял себя сам. Прокуроры предъявили ему пять обвинений, среди которых покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального служащего, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов лицом, имеющим судимость, и хранение огнестрельного оружия с уничтоженным идентификационным номером. По версии следствия, Раут обустроил так называемое снайперское гнездо вблизи шестой лунки поля для гольфа, однако не выстрелил в Трампа.

Присяжные вынесли вердикт после менее трех часов совещаний, а окончательный приговор по делу должен быть оглашен 18 декабря судьей Эйлин Кэннон. По серьезным обвинениям Рауту грозит пожизненное заключение.

После объявления обвинительного вердикта сам Дональд Трамп обнародовал в соцсети приветствие правоохранителям и прокурорам, отметив, что "это был злой человек со злыми намерениями, и его поймали".

На судебном процессе прокуроры представили многочисленные доказательства, включая сотни предметов, записи телефонных звонков, текстовые сообщения, банковские выписки и видеозаписи с камер. Свидетели, вызванные на допрос, в общей сложности достигали 38 человек; их показы проливали свет на подготовку и планирование покушения, что, по версии обвинения, продолжалось в период с 14 августа по 15 сентября 2024 года.

Следствие также разоблачило, по словам прокуроров, элементы плана побега Раута: несколько номерных знаков автомобилей, использование трех псевдонимов, а также интернет-поиски типа "как добраться до аэропорта Майами" и "рейсы в Мексику". Согласно сообщенным текстовым сообщениям, Раут якобы писал другу в Мексике: "Возможно, увидимся в понедельник" - то есть на следующий день после запланированного нападения. В его поисковых запросах, вероятно, также фигурировали "ближайшие больницы" и инструкции по наложению жгута.

Напомним, ранее в Вашингтоне задержали мужчину, который целился лазером в президентский вертолет. Инцидент мог привести к столкновению в воздухе.

