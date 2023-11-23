Человек с ножом ранил пятерых людей в центре Дублина: среди пострадавших — дети

В четверг, 23 ноября, в оживленной части центра столицы Ирландии города Дублина неизвестный мужчина с большим ножом напал на группу людей вблизи одной из школ, обслуживающей детей младшего возраста.

Об этом сообщает The Isrish Times.

Инцидент произошел среди бела дня, когда дети выходили из школы. Неизвестный мужчина, державший в руке большой нож длиной до 25 сантиметров, бросился на группу людей, среди которых были дети. В результате нападения ранения получили мужчина, женщина и трое детей.

В ситуацию вмешались прохожие, которые смогли обезоружить мужчину, бросить его на землю и задержать до прибытия правоохранителей.

Мотив нападения пока еще не установлен, однако в полиции заметили, что работают над "определенной версией".

Мэр Дублина Дайти де Росте выразил благодарность смелым представителям общественности, оказавшим помощь на месте происшествия, службам экстренной помощи, отреагировавшим за считанные минуты, и персоналу больницы, который заботится о пострадавших.

Известно, что одна девочка в возрасте 5 лет и 30-летняя женщина получили серьезные травмы. 50-летний мужчина, а также мальчик и девочка в возрасте 5 и 6 лет получили более легкие ранения.

Напомним, ранее во французском городе Арраси неизвестный напал на школу с ножом и убил учителя. Еще несколько человек травмированы.

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