Человек унаследовал дом с сюрпризом: что он нашел (фото)

Полиция начала расследование по делу о возможном незаконном использовании оружия.

В Чехии новый хозяин только что унаследованного от родственника дома обнаружил на его чердаке советские ракеты.

Об этом пишет IDNES.

Во время уборки мужчина наткнулся на чердак на четыре предмета, похожих на ракеты. Он позвонил по телефону в полицию. А когда патруль прибыл на место, обнаружение четырех авиационных ракет, вероятно, советского производства, было подтверждено.

Фото: IDNES

"В эвакуации соседей не было нужды, потому что коттедж расположен в нескольких десятках метров от ближайшего здания", – сообщил спикер полиции Либор Гейтман.

Специалисты выяснили, что на чердаке действительно обнаружили элементы советской авиаракеты С-5М без взрывчатки и двигателя.

Напомним, ранее стало известно, что в Мексике был случайно найден огромный город мая спустя многие столетия после его исчезновения под покровом джунглей.

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