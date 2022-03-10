Чем богаты: в ответ на западные санкции Россия угрожает прекратить экспорт березовой фанеры

Чем богаты: в ответ на западные санкции Россия угрожает прекратить экспорт березовой фанеры

В "недружественные страны" будет запрещено вывозить березовые бревна, сырье для фанеры и топливную треску.

В Министерстве промышленности и торговли РФ предложили до конца этого года запретить экспорт в "недружественные страны" березовой древесины, фанерного кряжа и топливной щепы.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

К перечню "недружественных стран" относятся те, которые ввели строгие санкции в отношении РФ из-за нападения на Украину — США, государства ЕС и ряда других стран, например Япония.

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В российском Минпромторге считают, что запрет на экспорт фанерного кряжа, из которого производят фанеру, из-за антидемпинговой пошлины Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям нарастить мощности своих предприятий.

Березовую древесину европейские предприятия используют для изготовления бумаги, а щепу — для топливных брикетов.

Однако отсутствие российского экспорта на самом деле может затронуть только Финляндию, которая до сих пор получала до 10-15% этих материалов из России. Для большинства стран ЕС, с которыми работали мелкие поставщики, этот "березовый демарш" останется малозаметным.

Как будут использовать березовое сырье в России, где с недавних пор сворачивают высокотехнологичные производства западные фирмы и компании, можно только догадываться.

В давние времена березовую кору использовали вместо бумаги, а также изготовляли из нее плетеную обувь — лапти. Преслужба Тверского государственного объединенного музея считает, что древнее ремесло забывать не стоит, поскольку оно может пригодиться в разных ситуациях, в частности экстремальных.

Напомним, на 10 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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