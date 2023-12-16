"Чем будет хуже Украине, тем лучше ему": почему Орбан ретранслирует интересы Путина в ЕС — мнение эксперта

Орбан блокирует не только вступление Украины в ЕС, но и выделение Киеву денег.

Демократическая Украина в ЕС – большая внутриполитическая проблема для Виктора Орбана. Премьер-министр Венгрии не просто ретранслирует интересы Владимира Путина в ЕС.

Об этом пишет в издании Visegrad Insight научный сотрудник американского Фонда Германа Маршалла Даниэль Гередуш.

"За годы правления Орбана Венгрия ощутимо деградировала, в частности, экономически. Если в начале 2000-х из стран центральной и восточной Европы только Чехия опережала ее по темпам роста ВВП, то теперь Венгрия позади всех, кроме Болгарии и Хорватии. Словакия, Польша и Румыния стали более конкурентоспособными. Это повлияло и на миграцию, и на уровень жизни, и на долгосрочные экономические перспективы. Орбан избрал путь на укрепление вертикали власти и патронажная демократия постепенно сместилась в сторону автократии", — пишет эксперт.

С помощью пропаганды Орбану еще как-то удается убедить население в правильности избранного пути – а также в том, что не стоит полагаться только на ЕС, нужно искать поддержки и у других союзников, в частности, в авторитарной России. Украина же двигается в противоположном направлении.

"Если демократической Украине удастся отразить нападение диктаторского режима и присоединиться к Западу, это продемонстрирует венграм две вещи. Во-первых, что Венгрия не умеет выбирать союзников. А во-вторых, что ЕС ― надежный партнер. Это пошатнет власть Орбана. Поэтому он и блокирует не только вступление Украины в ЕС, но и выделение Киеву денег", – считает Гередуш.

Орбану нужно, чтобы Украина проиграла – и чем ей будет хуже, тем лучше будет ему.

Напомним:

Британская газета The Times опубликовала статью, в которой говорится, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2030 года. По мнению журналистов, главное препятствие для присоединения к ЕС — война и бедность в стране.

Издание пишет, что если Украина вступит в ЕС, это вызовет значительные изменения в союзе, которые станут наиболее радикальными в последние десятилетия.

"Как ЕС "поглотит" Украину — страну, которая до вторжения России уже была самой бедной в Европе?" – говорится в материале The Times.

Виктор Орбан говорил, что не видит оснований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. 15 декабря стало известно, что Виктор Орбан наложил вето на выделение Украине 50 млрд евро от Европейского Союза.

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