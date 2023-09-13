Чем Китай, КНДР и Россия решили пугать мир: аналитик о "путинской" логике

Россия может испугать мир только ядерным оружием. Но сделать это будет трудно, потому что были подписаны договоренности о том, что оружие якобы уничтожено. Угрожая миру, РФ таким образом лишь еще раз подтвердит, что Путин не договороспособен.

Такое мнение высказали в эксклюзивном интервью для ТСН.ua политический аналитик Ольга Курносова.

“КНДР и РФ не могут ничего другого, кроме как пугать мир. Китай действительно имеет вторую экономику по объему в мире и огромные человеческие ресурсы. Чем же Россия сегодня может испугать мир, кроме ядерного оружия? Во многом, ничем. Возможно, еще каким-то оружием массового поражения», — говорит аналитик.

“Но России тяжело пугать, потому что были подписаны договоренности, что все якобы “уничтожено”. Поэтому говорить о том, что еще что-то есть, они не будут. Так как таким образом подтвердят еще раз, что Путин не договороспособен, он не выполняет никаких международных договоренностей, которые сам подписывает”, — отметила Ольга Курносова.

«Поэтому, даже если посмотреть на его выступление во время конференции, там есть, по моему мнению, признаки шизофрении. Потому что противоречивые заявления — с одной стороны, он говорит, что СССР совершил ошибку, введя войска в Венгрию и Чехословакию, а воевать с Украиной можно. Я не вижу здесь логики. Но это Путин, у него своя путинская логика», — прокомментировала аналитик.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, использует ли РФ ядерное оружие в войне против Украины.

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