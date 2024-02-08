Чем может быть опасно интервью Путина Карлсону: ответ политолога

По мнению Фесенко, Путин пытается расколоть западные элиты и переманить их на свою сторону.

Американский пропагандист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон действительно имеет свою аудиторию в США, особенно среди трампистов. Именно поэтому Кремль решил использовать его в гибридной войне.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, передает FREEДОМ.

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"Конспирология – это стиль Такера Карлсона. Его уволили из Fox News из-за того, что он фактически оправдал нападение на Капитолий. В более широком смысле, если говорить о проблеме, то интервью с Путиным это проблема для журналистики. Западные журналисты у Гитлера интервью" ю не брали. А здесь мы видим прямо противоположный подход?", — говорит Фесенко.

По его словам, Карлсон своим интервью с Путиным доносит до американского общества антиамериканские, антидемократические ценности.

"Вот в этом главная опасность таких людей как Такер Карлсон. Но аудитория, к сожалению, в США есть. Особенно в трампистском лагере", – добавил эксперт.

Политолог уверен, что именно поэтому Кремль сделал ставку на Карлсона – использовать его как свой инструмент гибридной информационной войны уже внутри США.

Фесенко отметил, что Путин хочет переманить на свою сторону западные элиты и заключить переговоры на своих условиях. Российскому диктатору нужна капитуляция не только Украины, но и всего Запада.

"Из-за темы якобы готовности к мирным переговорам Путин пытается расколоть западные элиты, пытается взять на крючок тех представителей западных элит, таких как Илон Маск... На самом деле это хорошо понимают в Белом доме, хорошо сейчас понимают лидеры Европейского Союза и даже лидеры стран, которые всегда были сторонниками диалога с Россией, например, Германия и Франция… Но некоторые западные политики готовы купить это предложение. А вот дальше, это уже второй этап. И вторая практическая цель: Путин хочет навязать переговоры на своих условиях", – подытожил Фесенко.

Напомним, что американский Соловьев Такер Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Что известно о скандальном американском экс-телеведущем, мы писали здесь.

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Карлсона "полезным идиотом".

Почему действия Такера Карлсона выгодны Трампу, читайте по ссылке.

По информации Newsweek, Карлсон может попасть в списки санкций Евросоюза за интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.