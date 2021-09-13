Чем неправильнее форма, тем лучше: в Испании выбирали самый гадкий томат сезона

Победителя выбирало профессиональное жюри.
В Испании выбирали самый гадкий томат сезона.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.
Конкурс устраивают ежегодно в муниципалитете Тудела. В этом году в нем приняли участие десятки фермеров, которые принесли выращенные ими помидоры на соревнования. Как и положено на конкурсах — победителя выбирало профессиональное жюри. Оценивали как форму томата — чем более неправильная, тем лучше, так и его вкус. Почему некоторые томаты растут некрасивыми — мысли хозяев разделились. Одни говорят, что это случайность. Другие — обвиняют пчел, потому что те, мол, неправильно их опыляли.