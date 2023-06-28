Чем обернется для "вагнеровцев" неудачный мятеж: Подоляк о дальнейшей судьбе боевиков Пригожина

По словам Подоляка, "вагнеровцы" поделятся на четыре группы, а самой ЧВК больше не будет существовать в таком виде, как сейчас

После неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как это было в прошлые годы.

Что ждет "вагнеровцев" дальше, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона.

"ЧВК "Вагнер" не будет как концепции, какой она была в течение десятилетия", — говорит Подоляк.

По его мнению, будет происходить следующее:

1. Часть "вагнеровцев" перейдет на контракт в Минобороны и будет воевать против Украины, но уже в рамках других ЧВК или в рамках Минобороны. Речь идет о трети от общего количества "Вагнера".

и будет воевать против Украины, но уже в рамках других ЧВК или в рамках Минобороны. Речь идет о трети от общего количества "Вагнера". 2. Еще треть ЯВК пойдет работать в Росгвардию.

"Тем более что сегодня в России еще один шаг сделали к мощной гражданской войне. Росгвардия получит возможность иметь тяжелое оружие. Через Росгвардию Путин будет формировать себе конструкцию личной защиты", — говорит советник главы ОП.

3. Часть "Вагнера" вернется в Африку , где они контролируют ряд активов. Это Центрально-Африканская республика, Мали, Ливия, Чад. И, возможно, там будет находиться Пригожин. Еще часть – в Сирию .

, где они контролируют ряд активов. Это Центрально-Африканская республика, Мали, Ливия, Чад. И, возможно, там будет находиться Пригожин. Еще часть – . 4. Небольшая часть "вагнеровцев" останется в качестве инструкторов, которые будут тренировать спецназ Беларуси.

Напомним, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" пока кроме своего лидера еще не приехали в Беларусь, а находятся в лагерях на оккупированной Луганщине.

По информации Пентагона, после неудачной попытки мятежа "вагнеровцы" до сих пор находятся в Украине.

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