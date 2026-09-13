Чем оказался «дрон», из-за которого в Литве подняли истребитель НАТО: неожиданная развязка

В Литве подняли истребитель из-за птиц / © Associated Press

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Сегодня в Литве развернулась настоящая тревожная история: гражданские службы и военные НАТО были подняты по тревоге из-за угрозы дрона в небе, который в конце концов оказался стаей птиц. В Литве включали воздушную тревогу и поднимали в воздух истребители.

Об этом сообщает Metro.

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В Литве перепутали стаю птиц с дроном и включили воздушную тревогу

Из-за возможного обнаружения вражеского беспилотника в воздушном пространстве страны власти объявили воздушную тревогу и полностью закрыли аэропорт Вильнюса.

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На перехват неизвестного объекта с севера Литвы в срочном порядке подняли истребитель Альянса из состава итальянского контингента, который сейчас осуществляет миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Впрочем, добравшись до места, пилот выяснил, что за потенциальный дрон радар принял стаю птиц.

Как позже объяснили в Национальном центре управления кризисными ситуациями Литвы, на начальных данных радара отметки, оставленные птицами и дронами, могут быть похожими.

Воздушная тревога была отменена, а аэропорт вернулся к привычному ритму уже через 38 минут.

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Такой высокий уровень напряжения в регионе вполне оправдан. В начале недели литовские военные сообщали, что дроны, направленные Россией на Украину, неоднократно залетали и падали на территории Литвы. В последние месяцы именно российские дроны оказывались в центре нового витка эскалации между НАТО и Москвой.

Кроме того, по Европе катится волна гибридных атак. В частности, в августе возле украинского грузового самолета в Лейпциге нашли беспилотник, снаряженный взрывчаткой и «неизвестным веществом».

Тогда полиции пришлось вызвать саперов для контролируемого подрыва, благодаря чему никто не пострадал. Германия прямо обвинила РФ в диверсии и объявила о контрмерах. Этот случай произошел всего через несколько месяцев после взрыва на складе DHL в Бирмингеме, за которым, по данным спецслужб, стояли диверсанты, поддерживаемые РФ.

В Литве 13 сентября объявляли воздушную тревогу

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, якобы из-за нарушения воздушного пространства дроном жители Вильнюса, а также Вильнюсского, Тракайского и Электренского районов Литвы получили уведомление о воздушной тревоге желтого уровня.

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По данным Национального центра управления кризисными ситуациями, власти призвали граждан пройти к ближайшим укрытиям.

В связи с появлением неизвестных объектов воздушное пространство вокруг столицы было закрыто, а Вильнюсский аэропорт временно ограничил свою работу. Для урегулирования ситуации с авиабазой в Шяуляе вылетел истребитель НАТО из состава ВВС Италии, участвующий в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

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