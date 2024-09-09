Чем опасны для Украины иранские баллистические ракеты: анализ Sky News

По словам британского эксперта, баллистические ракеты являются более сложной целью для систем ПВО – главным образом из-за их гиперзвуковой скорости.

Россия, вероятно, получила до 200 баллистических ракет малой дальности из Ирана.

Об этом пишет военный аналитик Sky News, вицемаршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл.

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По его информации, контракт на иранские баллистические ракеты Ababil и Fatah-360 был подписан в декабре прошлого года и является четким свидетельством все более тесных военных отношений между Ираном и Россией.

"Тактично иранские ракеты позволят России увеличить интенсивность атак по всей территории Украины, позволяя ей сосредоточить свои ограниченные запасы отечественных ракет большой дальности "Искандер" в целях в глубине страны", — отметил эксперт.

Шон Белл отметил, что российские крылатые ракеты были очень эффективны для нанесения ударов глубоко в Украину в начале вторжения, но передовые западные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, ограничили их влияние.

Однако баллистические ракеты являются более сложной целью для систем противовоздушной обороны – главным образом из-за их гиперзвуковой скорости.

Эти ракеты можно перехватить, но благодаря высококлассным западным ракетам противовоздушной обороны, а они дорогие и их относительно мало.

Кроме того, тревогу у эксперта вызывает то, что Иран получает от этой преуспевающей военной торговли с Россией.

"В дополнение к предоставлению жесткой валюты, отчеты свидетельствуют о том, что Россию также убедили предоставить Ирану технологию и экспертную поддержку для программы ядерного оружия Ирану в обмен на жизненно важные поставки оружия, все в нарушение текущих санкций Запада. Независимо от результата, жестокое вторжение России в Украине имеет серьезные последствия для более широкой глобальной безопасности", – подытожил британский аналитик.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иран отправил в Россию баллистические ракеты.

Эксперт Александр Коваленко отметил, что у иранских ракет лучшее качество, чем те, которые Россия получила от Северной Кореи, и могут иметь более высокую точность.

В свою очередь иранская миссия при ООН официально отрицала, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ.

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