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Чем отличается международное водительское удостоверение от национального: в МВД дали разъяснение

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Чем отличается международное водительское удостоверение от национального: в МВД дали разъяснение

Чем отличается международное водительское удостоверение от национального: в МВД дали разъяснение / Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел разъяснили украинцам, что международное водительское удостоверение имеет определенные отличия от национального. Какие именно, читайте в материале ТСН.ua.

Международное водительское удостоверение vs национальное

В МВД подчеркивают, что это два разных документа.

Национальное водительское удостоверение можно получить только после сдачи экзаменов.

А международное водительское удостоверение — это, фактически, перевод информации национального на нескольких языках. Его выдают дополнительно к национальному, без которого оно не может действовать.

Как выглядит международное водительское удостоверение / ©
Как выглядит международное водительское удостоверение

Если вы не планируете выезжать за границу на авто, обменивать "старое" национальное водительское удостоверение на новое не нужно. Но если такое намерение у вас есть, тогда это – обязательно. Дело в том, что такие документы не отвечают международной конвенции. К примеру, у них нет срока действия и даты окончания.

На территории Украины, как напоминают в МВД, все образцы национальных водительских удостоверений действительны. Их заменять можно только по желанию.

Международное водительское удостоверение: перечень стран

Согласно Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года, международное водительское удостоверение обязательно в таких странах:

Международное водительское удостоверение: перечень стран / ©
Международное водительское удостоверение: перечень стран

И это далеко не весь перечень стран, где требуется международное водительское удостоверение, ведь существует немало примечаний и нюансов в зависимости от политической ситуации в стране, куда вы направляетесь.

Как получить международное водительское удостоверение

Получить документ в Украине можно примерно за неделю в Сервисном Центре Министерства внутренних дел Украины (сокращенно — СЦ МВД ).

Для этого нужно собрать следующие документы :

  • паспорт гражданина Украины (вид на жительство для иностранца) со штампом о регистрации места жительства (если его нет, то дополнительно — справку о регистрации места жительства в Украине);
  • идентификационный код;
  • удостоверение водителя старого образца (если вы собираетесь его заменить);
  • деятеля медицинская справка;
  • экзаменационная карта водителя;
  • свидетельство с ЗАГС, свидетельство о разводе или документе об изменении имени или фамилии (если вам нужно изменить фамилию или имя в документах при оформлении международного водительского удостоверения);
  • справка переселенца (для ВПЛ).

Все документы подаются в СЦ МВД лично. Также лично нужно забрать оформленное международное водительское удостоверение.

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