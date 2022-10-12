Чем отличается международное водительское удостоверение от национального: в МВД дали разъяснение

В Министерстве внутренних дел разъяснили украинцам, что международное водительское удостоверение имеет определенные отличия от национального. Какие именно, читайте в материале ТСН.ua.

Международное водительское удостоверение vs национальное

В МВД подчеркивают, что это два разных документа.

Национальное водительское удостоверение можно получить только после сдачи экзаменов.

А международное водительское удостоверение — это, фактически, перевод информации национального на нескольких языках. Его выдают дополнительно к национальному, без которого оно не может действовать.

Как выглядит международное водительское удостоверение

Если вы не планируете выезжать за границу на авто, обменивать "старое" национальное водительское удостоверение на новое не нужно. Но если такое намерение у вас есть, тогда это – обязательно. Дело в том, что такие документы не отвечают международной конвенции. К примеру, у них нет срока действия и даты окончания.

На территории Украины, как напоминают в МВД, все образцы национальных водительских удостоверений действительны. Их заменять можно только по желанию.

Международное водительское удостоверение: перечень стран

Согласно Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года, международное водительское удостоверение обязательно в таких странах:

Международное водительское удостоверение: перечень стран

И это далеко не весь перечень стран, где требуется международное водительское удостоверение, ведь существует немало примечаний и нюансов в зависимости от политической ситуации в стране, куда вы направляетесь.

Как получить международное водительское удостоверение

Получить документ в Украине можно примерно за неделю в Сервисном Центре Министерства внутренних дел Украины (сокращенно — СЦ МВД ).

Для этого нужно собрать следующие документы :

паспорт гражданина Украины (вид на жительство для иностранца) со штампом о регистрации места жительства (если его нет, то дополнительно — справку о регистрации места жительства в Украине);

идентификационный код;

удостоверение водителя старого образца (если вы собираетесь его заменить);

деятеля медицинская справка;

экзаменационная карта водителя;

свидетельство с ЗАГС, свидетельство о разводе или документе об изменении имени или фамилии (если вам нужно изменить фамилию или имя в документах при оформлении международного водительского удостоверения);

справка переселенца (для ВПЛ).

Все документы подаются в СЦ МВД лично. Также лично нужно забрать оформленное международное водительское удостоверение.