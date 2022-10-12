Чем отличается международное водительское удостоверение от национального: в МВД дали разъяснение

В Министерстве внутренних дел разъяснили украинцам, что международное водительское удостоверение имеет определенные отличия от национального. Какие именно, читайте в материале ТСН.ua.
Международное водительское удостоверение vs национальное
В МВД подчеркивают, что это два разных документа.
Национальное водительское удостоверение можно получить только после сдачи экзаменов.
А международное водительское удостоверение — это, фактически, перевод информации национального на нескольких языках. Его выдают дополнительно к национальному, без которого оно не может действовать.
Если вы не планируете выезжать за границу на авто, обменивать "старое" национальное водительское удостоверение на новое не нужно. Но если такое намерение у вас есть, тогда это – обязательно. Дело в том, что такие документы не отвечают международной конвенции. К примеру, у них нет срока действия и даты окончания.
На территории Украины, как напоминают в МВД, все образцы национальных водительских удостоверений действительны. Их заменять можно только по желанию.
Международное водительское удостоверение: перечень стран
Согласно Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года, международное водительское удостоверение обязательно в таких странах:
И это далеко не весь перечень стран, где требуется международное водительское удостоверение, ведь существует немало примечаний и нюансов в зависимости от политической ситуации в стране, куда вы направляетесь.
Как получить международное водительское удостоверение
Получить документ в Украине можно примерно за неделю в Сервисном Центре Министерства внутренних дел Украины (сокращенно — СЦ МВД ).
Для этого нужно собрать следующие документы :
- паспорт гражданина Украины (вид на жительство для иностранца) со штампом о регистрации места жительства (если его нет, то дополнительно — справку о регистрации места жительства в Украине);
- идентификационный код;
- удостоверение водителя старого образца (если вы собираетесь его заменить);
- деятеля медицинская справка;
- экзаменационная карта водителя;
- свидетельство с ЗАГС, свидетельство о разводе или документе об изменении имени или фамилии (если вам нужно изменить фамилию или имя в документах при оформлении международного водительского удостоверения);
- справка переселенца (для ВПЛ).
Все документы подаются в СЦ МВД лично. Также лично нужно забрать оформленное международное водительское удостоверение.