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Чем отличаются волонтеры в Израиле и Украине: израильский журналист объяснил
По словам журналиста, в Израиле волонтеры занимаются исключительно гуманитарными задачами и никогда не собирают средства на оружие.
Журналист из Израиля Игаль Мовермахе объяснил, в чем разница между волонтерами в Израиле и Украине.
Об этом он сказал в интервью «Главкому».
По его словам, израильские волонтеры никогда не собирают на оружие — это прерогатива государства. Израильские волонтеры занимаются исключительно гуманитарными задачами.
Журналист привел пример, что в первые дни войны с ХАМАСом все граждане Израиля бросились помогать пострадавшим — кто-то привозил продукты, кто-то дал убежище тем, кто лишился дома.
«Но никаких сборов на армию, такое просто не практикуется, потому что армия обеспечена всем необходимым, иначе и быть не может… Для этого мы и платим налоги, которые идут в том числе на бюджет обороны», — подытожил Игаль Мовермахе.
Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.
В Пентагоне уверенно отчитались, что удары США уничтожили ядерную программу Ирана.