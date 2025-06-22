Чем отличаются волонтеры в Израиле и Украине: израильский журналист объяснил

Израильские волонтеры / © Associated Press

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Журналист из Израиля Игаль Мовермахе объяснил, в чем разница между волонтерами в Израиле и Украине.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

По его словам, израильские волонтеры никогда не собирают на оружие — это прерогатива государства. Израильские волонтеры занимаются исключительно гуманитарными задачами.

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Журналист привел пример, что в первые дни войны с ХАМАСом все граждане Израиля бросились помогать пострадавшим — кто-то привозил продукты, кто-то дал убежище тем, кто лишился дома.

«Но никаких сборов на армию, такое просто не практикуется, потому что армия обеспечена всем необходимым, иначе и быть не может… Для этого мы и платим налоги, которые идут в том числе на бюджет обороны», — подытожил Игаль Мовермахе.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что ночью 22 июня военные Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта в Иране — в Фордо, Натанге и Исфахани.

В Пентагоне уверенно отчитались, что удары США уничтожили ядерную программу Ирана.

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