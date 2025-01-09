Чем помог "Рамтайшн" Украине и что будет с приходом Трампа?

Сторонники Украины собрались на 25-ю юбилейную и, очевидно, последнюю встречу в формате "Рамштайн", где объявили о выделении "значительного" пакета помощи Киеву. Будущее самого формата пока туманно.

На заседании контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн" в четверг, 9 января, США объявили о выделении Украине военной помощи на еще 500 миллионов долларов. Этот пакет чиновники в Вашингтоне раньше называли "значительным". В него вошли дополнительные ракеты для ПВО, ракеты для истребителей, оборудование для поддержки самолетов F-16, бронированные мостовые системы, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

На встречу в Германию прибыли президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров. "Ключевое для Украины – продолжить усиливать нашу противовоздушную оборону, дать Украине возможность как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию", – сказал Зеленский в обращении накануне. Выступая на заседании, он добавил, что Украина желала бы получить лицензирование на производство американских систем противовоздушной обороны в Украине.

Заседание контактной группы проходит на фоне последнего российского удара по Запорожью, который унес жизни 13 человек и оставил более ста раненых. "Украина важна для всех нас. Мы не должны отступать. Если (президент РФ Владимир. — Ред.) Путин проглотит Украину, его аппетиты только возрастут", — предупредил министр обороны США Ллойд Остин, возглавляющий последнюю встречу в этом формате перед инаугурацией президента Дональда Трампа 20 января. Придет ли что-нибудь на замену Контактной группе?

Формат "Рамштайн" объединил 50 стран вокруг поддержки Украины

Через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года министр обороны США Ллойд Остин впервые пригласил своих коллег из стран-союзников в Рамштайн — главную воздушную базу США в Европе. Это стало началом основания Контактной группы по Украине, главная цель которой — оперативная координация военной помощи Киеву. "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена настолько, чтобы она не смогла сделать то, что она сделала во время вторжения в Украину", — объявил Остин в Киеве 25 апреля 2022 накануне первой встречи в формате.

Сейчас, спустя почти три года спустя, Остин убежден, что эта стратегия "помогла Украине выжить, защитить свою суверенную территорию", тогда как российские "потери 700 тысяч военных убиты и ранены — невозможно было бы представить три года назад", — подытожил он. интервью Bloomberg 8 января.

С 2022 года заседания группы стали также площадкой анонсирования поставок новых видов оружия. Уже на первой встрече в апреле 2022 года тогдашняя федеральная министерка обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) поклялась предоставить Киеву тяжелые вооружения, а ее преемник Борис Писториус (Boris Pistorius) прибыл на Рамштайн только через день после вступления в 2002 году. Благодаря утвержденным в Рамштайне пакетам помощи, Украина получила миллионы боеприпасов, современные истребители, системы противовоздушной обороны, системы противодействия БПЛА, танки и другое оборудование.

Американские чиновники накануне 25-го заседания "Рамштайна" отчитались, что за время существования формата, объединившего почти 50 государств-союзниц, не менее 126 миллиардов долларов было выделено Украине на оружие, обучение персонала и оборудование. Из них США предоставили около 66 миллиардов долларов – чуть больше половины. Вклад ФРГ, по данным министерства обороны, стал вторым по объему – около 28 миллиардов евро.

Вся эта общая поддержка, как отметила в среду заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, помогла Украине выстоять. "Думаю, совершенно ясно, что Контактная группа – это больше, чем просто общее понимание, это – общая задача", — подытожила она.

Штефан Мастер (Stefan Meister) из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) в разговоре с информагентством AFP назвал группу Рамштайн "очень центральной" для поддержки Украины за почти три года, что продолжается полномасштабная война РФ.

Благодаря гибкости этого формата, говорит Мастер, были приняты "крайне практические для Украины решения", а еще Рамштайн облегчил координацию между НАТО, ЕС и странами-членами, и, несмотря на очевидную ведущую роль США, европейские страны также в полной мере использовали свое влияние, добавляет берлинский эксперт.

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Что будет с Рамштайном после прихода Трампа в Белый дом?

Несмотря на заявления политиков о том, что Европа должна делать больше для собственной безопасности и помощи Украине, цифры свидетельствуют о сильной зависимости западной "оборонки" от США. Как отметила в беседе с DW старшая научная сотрудница Атлантического совета (Atlantic Council) Рэйчел Риццо, встреча в четверг, вероятно, сосредоточится на том, как Западу подготовиться к президентству Трампа. "Как и в прошлом, будут рассматриваться немедленные потребности Украины на поле боя, а также и долгосрочные потребности в обороне вплоть до 2027 года, как говорится в отчетах Пентагона, – говорит Риццо. – Посмотрим, что из этого получится. Поставок немного, но есть надежда, что администрация Байдена хочет пойти "на сильной ноте" и оставить Украину в сильнейшей позиции до того, как Трамп в считанные дни вступит в должность".

По имеющимся данным, для Украины в США неиспользованными остаются еще 3,8 миллиарда долларов в пределах уже утвержденных Конгрессом в апреле прошлого года средств для Украины. Но Пентагон говорит, что не сможет направить эту помощь в полном объеме, поскольку сам нуждается в дополнительных средствах от Конгресса на пополнение собственных запасов. Оставшиеся средства — а это, по оценкам неназванных чиновников, которых цитирует агентство AP, "больше пары миллиардов долларов", — администрация Трампа сможет еще использовать для помощи Украине. Может быть, но не обязана.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал американскую помощь Киеву и заявлял, что намерен завершить войну в Украине за короткое время. Многие в Киеве и среди союзников опасаются, что поддержка Украины со стороны Вашингтона будет существенно сокращена после прихода Трампа в Белый дом.

"Рамштайн" в будущем – маловероятен

Несмотря на эту риторику будущего президента эксперт по безопасности Мастер считает, что США "в той или иной форме" продолжат играть важную роль в обороне Украины, потому что Трамп, по его мнению, не является изоляционистом, но хочет, чтобы ему платили за оборону, которую обеспечивают США. Но будут ли в дальнейшем встречи Контактной группы из Украины в Рамштайне — сейчас более чем сомнительно. "Можно спорить, был ли подход Байдена и его поставки Украине эффективными, но он, безусловно, был решительным сторонником борьбы Украины, – комментирует Рейчель Риццо. – Трамп не спешит с выбором".

Россия в начале января заявила, что полностью захватила Курахово в Донецкой области Фото: Anton Shtuka/AP/dpa/picture alliance

Верховная представительница Европейского Союза по внешней и безопасности политики Кая Каллас в разговоре с DW на полях встречи в Рамштайне отметила готовность со стороны ЕС продолжать работу этой Контактной группы. "Рамштайн был очень хорошим форматом для поддержки Украины, и Америка является его частью, — сказала она. — Сейчас у нас нет признаков того, что этот формат не будет продолжаться. Да нет, то будем обсуждать дальше. Думаю, что европейские страны готовы занять это место и продолжать поддерживать Украину.

В то же время эксперт по безопасности из вашингтонского Института Катона (Cato Institute) Джошуа Шифринсон в разговоре с DW предположил, что после 20 января новая американская администрация сосредоточится прежде всего на попытках дипломатического урегулирования, но со скромнее, чем достижение полноценного мирного соглашения, конечной целью. "Думаю, что вероятнее то, что мы увидим что-то вроде (договоренностей — Ред.) о прекращении огня, что постепенно уменьшит боевые действия и их интенсивность, подобно тому, что мы видели в Корее в 1953 году, или разнообразных арабо- израильских перемирий, которые держались в течение определенного периода времени, по крайней мере в 1950-х и 1960-х годах, прежде чем мир был официально оформлен десятилетиями позже", — предполагает Шифринсон.

Спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News накануне сказал, что рассчитывает на то, что войне в Украине можно будет положить конец в течение первых 100 дней со времени инаугурации Трампа.

В администрации Байдена надеются, что последний пакет помощи Контактной группы в формате "Рамштайн" усилит Киев на предстоящих переговорах. По словам официальных лиц, примерно 80-90 процентов из уже обещанного США оборудования будет своевременно предоставлено Украине до конца завершения полномочий администрации Джо Байдена, за исключением группы военных машин, которые в дальнейшем находятся на ремонте.

Дмитрий Каневский, Deutsche Welle