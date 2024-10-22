Чем Россия может расплатиться с КНДР за участие в войне против Украины: посол Южной Кореи рассказал детали

Россия может "расплатиться" с Северной Кореей за участие ее военных в войне против Украины ядерными вооруженными технологиями.

Об этом заявил постоянный представитель Южной Кореи при ООН Джонкук Хванг, выступая в Совете Безопасности ООН, передает "Укринформ".

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы. Может идти речь как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", – сказал Хванг.

По его словам, Северная Корея, по идее, уже вскоре станет "активным участником" захватнической войны России против Украины.

Хванг призвал Россию немедленно вывести все свои войска из Украины и напомнил, что продолжительный мир в Украине возможен только в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила подробности о том, каких военных Северная Корея отправила на войну против Украины и как их переправляли в Россию.

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