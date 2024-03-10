Чем США готовились ответить в случае ядерного удара РФ по Украине: в NYT выяснили

США не были готовы применить ядерное оружие в ответ на возможный удар по Украине.

Вслед за CNN, газета New York Times тоже пишет, что Соединенные Штаты действительно считали, что в конце 2022 года Россия может нанести удар по Украине ядерным оружием. Однако применить ядерное оружие в ответ по РФ в Вашингтоне были не готовы.

Отмечается, что пик озабоченности возможной ядерной атакой России пришелся на октябрь 2022 года. Тогда российский диктатор Путин заявил, что РФ может использовать ядерное оружие против Украины.

По информации издания, беспокойство Белого дома и Пентагона тогда было гораздо глубже, чем это признавалось публично и были приложены большие усилия, чтобы подготовиться к такому сценарию. Собирались даже оперативные группы, чтобы определиться с возможным ответом США.

Однако в администрации Байдена заявили, что ответ Соединенных Штатов должен быть неядерным. Но в то же время реакция должна быть сильной. Возможно, "нападение на подразделения, запустившие ядерное оружие". В Вашингтоне боялись, что безнаказанный ядерный удар может поощрить не только Путина, но и другие авторитарные режимы с ядерным арсеналом.

Чтобы не допустить нажатия "красной кнопки" американские чиновники тогда связывались с российскими властями, а также, вероятно, просили Китай повлиять на Россию.

По информации NYT, в середине ноября 2022 г. директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, где предупредил, что "для России будут четкие последствия".

"Нарышкин поклялся, что он понял и что Путин не собирался применять ядерное оружие", – сказал Бернс.

Ранее издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Соединенные Штаты в конце 2022 года "тщательно готовились" к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине ядерным оружием.

Также ранее мы писали, что на Пасху 2022 года Путин мог готовить удар ядеркой по Яворивскому полигону на Львовщине.

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