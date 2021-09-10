Чем толще чиновники — тем выше коррупция: француз украинского происхождения получил Шнобель за иследование

В области биологии премию вручили за исследования Катя-человеческих коммуникаций.

Чем толще чиновники — тем выше коррупция — именно за такое исследование французский профессор украинского происхождения получил Шнобелевскую премию — пародию на знаменитую Нобелевку, которую вручают за смешные, но оригинальные работы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков и чиновников.

Ученый получил за это Шнобель в сфере экономики. В области биологии премию вручили за исследования кото-человеческих коммуникаций.

Приз мира достался за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.

Церемония прошла в американском Гарварде, все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Новости мира: за что французский профессор украинского происхождения получил Шнобелевскую премию

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