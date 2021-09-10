В области биологии премию вручили за исследования Катя-человеческих коммуникаций.
Чем толще чиновники — тем выше коррупция — именно за такое исследование французский профессор украинского происхождения получил Шнобелевскую премию — пародию на знаменитую Нобелевку, которую вручают за смешные, но оригинальные работы.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Павел Блавацкий исследовал украинских чиновников за последние двадцать лет и пришел к выводу, что коррупция напрямую зависит от толщины талии политиков и чиновников.
Ученый получил за это Шнобель в сфере экономики. В области биологии премию вручили за исследования кото-человеческих коммуникаций.
Приз мира достался за проверку гипотезы о том, что люди стали носить бороды, чтобы защитить себя от ударов по лицу.
Церемония прошла в американском Гарварде, все номинанты участвовали онлайн. Победители получили трофеи, которые они должны были собрать сами с распечатки, и денежный приз в виде поддельной банкноты в 10 триллионов зимбабвийских долларов.