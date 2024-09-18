Чем ВСУ могли атаковать склад в российском Торопце: мнение Жданова

Состав боеприпасов до сих пор пылает и детонирует.

В настоящее время неизвестно, какими средствами поражения были нанесены удары по Торопцу Тверской области РФ. Вероятно, ВСУ могли атаковать объект ракетой отечественного производства. Кроме того, очевидно, работало немало дронов.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы сегодня даже несколько раз прослушивали видеозапись, на которой слышен звук пролета попавшего в этот объект средства огневого поражения. Мы еще не слышали, как летит украинская ракета-дрон "Паляница", но звук похож и на "Паляницу", и на ракету "Нептун", – считает Жданов.

Как известно:

в обоих средствах – реактивный двигатель и дозвуковая скорость

"Паляница" летит несколько медленнее – примерно 500 – 600 километров в час, а "Нептун" может разгоняться до 850 километров в час.

у этих ракет примерно одинаковое количество взрывчатого вещества – около 300 килограммов

ракета "Нептун" имеет дальность 300 километров, однако в августе был представлен "Нептун" с дополнительным разгонным блоком – речь идет уже о более чем 400 километрах.

"Вероятнее всего, было очень много дронов", — добавил военный эксперт.

Напомним, россияне заявили об атаке беспилотниками в городе Торопец Тверской области. Под ударом оказался 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Начавшаяся детонация боеприпасов и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали подземные толчки (землетрясения).

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