Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина: в СМИ просочились детали встречи

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США.
Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в среду, 15 ноября, недалеко от Сан-Франциско. Лидеры двух стран не разговаривали с момента их последней встречи в кулуарах международной встречи на Бали в ноябре 2022 года.
Об итогах встречи пишет Associated Press.
На пресс-конференции по итогам встречи Байден сказал, что США будут продолжать конкурировать с Китайской Народной Республикой, но будут делать это "ответственно", чтобы не создавать "непреднамеренный конфликт".
Лидер Китая подчеркнул непростой характер отношений Пекина с Вашингтоном за последние 50 лет, которые "несмотря на перипетии, продолжают двигаться вперед".
"Для двух больших стран, как Китай и Соединенные Штаты, вернуться спиной друг к другу – не вариант. Одна сторона неспособна превзойти другую, а конфликт и конфронтация несут невыносимые последствия для обеих сторон", – отметил Си.
Шаг к дипломатии между Вашингтоном и Пекином
Байден сказал, что они будут "оставлять каналы связи открытыми", а Си готов слушать — это не мелочь в мире высокорискованной дипломатии между Вашингтоном и Пекином. Байден оставил встречу с обязательствами по ключевым вопросам.
Воздерживаться от военной поддержки России
Пекин давно стремится к тому, чтобы Вашингтон относился к нему как к равному, и Байден пытался использовать эти амбиции вместе с Си, чтобы попытаться разрешить ситуацию с двумя разрушительными войнами.
Во время закрытой встречи Байден призвал Си использовать свое влияние, чтобы попытаться успокоить глобальную напряженность, в частности, попытаться давить на Иран, чтобы тот не расширял конфликт между Израилем и ХАМАС.
Американский чиновник сказал, что Байден большую часть времени говорил на эту тему, и что Си преимущественно слушал, и еще слишком рано говорить, какой сигнал Китай послал Тегерану и как его восприняли.
Байден также оказывал давление на Си, чтобы тот "продолжал воздерживаться от военной поддержки вторжения России в Украину".
Предупреждение о Тайване
Байден и Си провели "рассудительную" и "непылкую" дискуссию по поводу Тайваня — наиболее щепетильной темы в отношениях с наибольшим потенциалом перерастания в более широкий конфликт. Байден сказал, что он подтвердил политику Соединенных Штатов "Единого Китая" и их веру в то, что любое решение должно быть мирным.
Экономические вызовы
Согласно описанию встречи в Пекине, Си давил на Байдена, чтобы тот отменил санкции и изменил политику экспортного контроля для некоторого оборудования.
"Торможение технологического прогресса Китая — это не что иное, как попытка сдержать высококачественное развитие Китая и лишить китайский народ его права на развитие. — говорится в заявлении китайской стороны. — Развитие и рост Китая, руководимые его логикой, не будут остановлены внешними силами".
Нет никаких признаков того, что Байден согласится на такие шаги. Но даже сама встреча может успокоить напряженность в Китае, где есть признаки сокращения иностранных инвестиций.
Байден также подчеркнул продолжительность их отношений и ценность их взаимодействия.
Двусторонние встречи не всегда способствуют личному контакту, и Байден и Си сидели с советниками по разные стороны длинного стола. Однако высокопоставленный чиновник администрации сказал, что они говорили о своих женах, и Байден поздравил жену Си с днем рождения.
"Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Си был смущен, и он признался, что забыл о предстоящем дне рождения своей жены, потому что он очень много работал", — добавили в Associated Press.
Что говорят аналитики
По словам аналитиков, Си стремится возродить развитие китайской экономики. Вероятно, он попросил Байдена разъяснить и определить масштабы подхода США к техническим ограничениям, в частности экспорта самых современных чипов.
США ужесточают ограничения на экспорт чипов в Китай.
Также лидеры говорили о Тайване, который Китай рассматривает как часть своей территории.
Тем временем Байден, столкнувшийся с международными вызовами из-за войны в Украине и Секторе Газа, хочет предотвратить появление другой горячей точки, связанной с Китаем.
Источники CNN отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.
В то же время, тон собеседников они назвали "уважительным, но прямым". Но на пресс-конференции Байден заявил, что все еще считает Си "диктатором".
"Он является диктатором в том понимании, что руководит коммунистической страной", — пояснил президент США, добавив, что китайское правительство "полностью отличается" от американского.
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