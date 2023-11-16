Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина: в СМИ просочились детали встречи

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США.

Президенты США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в среду, 15 ноября, недалеко от Сан-Франциско. Лидеры двух стран не разговаривали с момента их последней встречи в кулуарах международной встречи на Бали в ноябре 2022 года.

Об итогах встречи пишет Associated Press.

На пресс-конференции по итогам встречи Байден сказал, что США будут продолжать конкурировать с Китайской Народной Республикой, но будут делать это "ответственно", чтобы не создавать "непреднамеренный конфликт".

Лидер Китая подчеркнул непростой характер отношений Пекина с Вашингтоном за последние 50 лет, которые "несмотря на перипетии, продолжают двигаться вперед".

"Для двух больших стран, как Китай и Соединенные Штаты, вернуться спиной друг к другу – не вариант. Одна сторона неспособна превзойти другую, а конфликт и конфронтация несут невыносимые последствия для обеих сторон", – отметил Си.

Шаг к дипломатии между Вашингтоном и Пекином

Байден сказал, что они будут "оставлять каналы связи открытыми", а Си готов слушать — это не мелочь в мире высокорискованной дипломатии между Вашингтоном и Пекином. Байден оставил встречу с обязательствами по ключевым вопросам.

Воздерживаться от военной поддержки России

Пекин давно стремится к тому, чтобы Вашингтон относился к нему как к равному, и Байден пытался использовать эти амбиции вместе с Си, чтобы попытаться разрешить ситуацию с двумя разрушительными войнами.

Во время закрытой встречи Байден призвал Си использовать свое влияние, чтобы попытаться успокоить глобальную напряженность, в частности, попытаться давить на Иран, чтобы тот не расширял конфликт между Израилем и ХАМАС.

Американский чиновник сказал, что Байден большую часть времени говорил на эту тему, и что Си преимущественно слушал, и еще слишком рано говорить, какой сигнал Китай послал Тегерану и как его восприняли.

Байден также оказывал давление на Си, чтобы тот "продолжал воздерживаться от военной поддержки вторжения России в Украину".

Предупреждение о Тайване

Байден и Си провели "рассудительную" и "непылкую" дискуссию по поводу Тайваня — наиболее щепетильной темы в отношениях с наибольшим потенциалом перерастания в более широкий конфликт. Байден сказал, что он подтвердил политику Соединенных Штатов "Единого Китая" и их веру в то, что любое решение должно быть мирным.

Экономические вызовы

Согласно описанию встречи в Пекине, Си давил на Байдена, чтобы тот отменил санкции и изменил политику экспортного контроля для некоторого оборудования.

"Торможение технологического прогресса Китая — это не что иное, как попытка сдержать высококачественное развитие Китая и лишить китайский народ его права на развитие. — говорится в заявлении китайской стороны. — Развитие и рост Китая, руководимые его логикой, не будут остановлены внешними силами".

Нет никаких признаков того, что Байден согласится на такие шаги. Но даже сама встреча может успокоить напряженность в Китае, где есть признаки сокращения иностранных инвестиций.

Байден также подчеркнул продолжительность их отношений и ценность их взаимодействия.

Двусторонние встречи не всегда способствуют личному контакту, и Байден и Си сидели с советниками по разные стороны длинного стола. Однако высокопоставленный чиновник администрации сказал, что они говорили о своих женах, и Байден поздравил жену Си с днем ​​рождения.

"Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что Си был смущен, и он признался, что забыл о предстоящем дне рождения своей жены, потому что он очень много работал", — добавили в Associated Press.

Фото: Associated Press

Что говорят аналитики

По словам аналитиков, Си стремится возродить развитие китайской экономики. Вероятно, он попросил Байдена разъяснить и определить масштабы подхода США к техническим ограничениям, в частности экспорта самых современных чипов.

США ужесточают ограничения на экспорт чипов в Китай.

Также лидеры говорили о Тайване, который Китай рассматривает как часть своей территории.

Тем временем Байден, столкнувшийся с международными вызовами из-за войны в Украине и Секторе Газа, хочет предотвратить появление другой горячей точки, связанной с Китаем.

Источники CNN отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.

В то же время, тон собеседников они назвали "уважительным, но прямым". Но на пресс-конференции Байден заявил, что все еще считает Си "диктатором".

"Он является диктатором в том понимании, что руководит коммунистической страной", — пояснил президент США, добавив, что китайское правительство "полностью отличается" от американского.

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