Чем закончится война для Путина: политтехнолог Шейтельман предоставил три сценария

Кремлю не нужен Путин, дающий показания в Гааге. Потому они его обязательно уничтожат. Но у него есть и другие выходы.

Несмотря на уверенность в собственной победе России, на ядерное оружие, есть все-таки решение Гааги, имеющее конкретное юридическое значение. Очевидно, что главе Кремля Владимиру Путину не хочется пойти под суд. Кого он может выдать вместо себя, если мы рассматриваем вариант поражения России?

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман.

"Если Россия проиграет эту войну, то Путин никуда не денется. Он может остаться президентом России. До Гааги он не доедет живым, если больше не будет президентом, его должны уничтожить свои. Здесь близкий круг долго думать не будет, потому что им не нужен Путин, дающий показания в Гааге. Поэтому они его обязательно уничтожат. Но у него есть и другие выходы", — отметил Михаил Шейтельман.

Второй вариант сценария развития событий он назвал победу в войне РФ.

Также есть и третье вероятное развитие событий.

"Поражение в войне, условием которой будет передача Путина в Гаагу и тогда он просто внезапно умирает", – предположил Михаил Шейтельман.

Также, по словам политтехнолога, возможен и вариант "ничьей". Тогда Путин остается президентом в России, Россия полностью закрывается, остается под всеми санкциями, а он руководит РФ.

"Но мне кажется, что на "ничью" он не соглашается, потому что тогда он применит ядерное оружие", — добавил Михаил Шейтельман.

Напомним, глава РФ Владимир Путин размещает ядерное оружие в Беларуси, чтобы нанести удар по Литве и Польше. Он сделает это, если Запад не предпримет превентивных действий. Об этом сказал историк Юрий Фельштинский.

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