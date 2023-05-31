Чем занимается в соцсетях дочь пропагандиста Соловьева: журналистка сообщила неожиданные факты

С начала полномасштабного вторжения Екатерина Соловьева в своих постах в соцсетях для англоязычной аудитории осуждала войну России против Украины.

В то время когда кремлевский пропагандист Владимир Соловьев занимался разжиганием войны в теле- и радиоэфирах, его дочь Екатерина осуждала вторжение российской армии в Украину. Свои оппозиционные взгляды к Кремлю она не скрывает долгое время.

Об этом рассказала в эфире телеканала FREEДОМ журналистка издания "Верстка" Дария Кучеренко.

По ее словам, еще 10 лет тому назад Екатерина Соловьева озвучивала свои оппозиционные взгляды в соцсетях. В частности, она поддерживала протесты на Болотной против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу РФ, говорила о межнациональной вражде и расизме в России, критиковала чиновников за хищение средств.

Кроме того, дочь пропагандиста несколько лет подряд на свой день рождения призвала подписчиков делать пожертвования российским правозащитным организациям, в частности "ОВД-Инфо" и "Насилию нет".

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“3 и 5 марта 2022 года она опубликовала два видео в ТикТоке на английском. И в этих видео она осуждает войну и говорит, что Россия – это не Путин, и не нужно ассоциировать Россию с Путиным. Рассказывает о том, что в России жесткие ограничения по СМИ, и говорит о том, что в России нельзя использовать слово "война". А в это же время ее отец Владимир Соловьев на телеканалах и радиоэфире не просто говорил о том, что он за войну, а занимался разжиганием ненависти”, — добавила журналистка.

Напомним, сын кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева Даниил работает моделью в Лондоне, позирует на камеру со стильной прической, маникюром и макияжем.

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