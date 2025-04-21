Чем запомнился Папа Римский Франциск: главные поступки и заявления об Украине

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Папа Римский Франциск, умерший 21 апреля, находился в должности с 2013 года. Он запомнился многими новаторскими подходами, изменившими образ Католической Церкви в XXI веке. Украинцы помнят Франциска в значительной степени из-за его и поддержки, и противоречивых и даже скандальных заявлениях о развязанной Россией войне.

Чем отличился Папа Римский Франциск за время своего понтификата — читайте на ТСН.ua.

Среди ключевых вещей, которые сделали понтификат Франциска особенным, была скромность и новый стиль лидерства. Это был первый Папа, взявший имя Франциск — в честь св. Франциска из Ассизи, покровителя бедных и природы. Он отказался от папских апартаментов и жил в простой гостиничной резиденции. Носил обычную белую одежду без драгоценностей и обычные ботинки. Это создало образ «Папы народа» — скромного, доступного, человечного.

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Франциск постоянно говорил о необходимости помогать бедным, мигрантам, бездомным. Он осуждал чрезмерное потребление, капитализм без человечности, «убивающую» экономику (цитата из его речи). Понтифик активно посещал страны третьего мира — Африка, Азия, Латинская Америка.

В 2013 году Папа Франциск призвал децентрализовать Католическую церковь, лишив Ватикан части власти. Об этом Франциск указал в своем Апостольском обращении — его первой серьезной работе после того, как стал понтификом. Документ также предлагал уважать права мусульман-иммигрантов.

В 2014 году во время выступления в Папской академии наук Франциск официально признал, что все живые существа на Земле эволюционировали, а сама планета и галактика появились в результате «Большого взрыва», но на все это была воля Бога. Папа также заявлял, что был бы счастлив окрестить пришельцев и позволил бы им войти в церковь.

В 2015 году Франциск издал свою вторую энциклику Laudato si по изменению климата, охране окружающей среды и устойчивому развитию. Это первый крупный церковный документ, посвященный экологическому кризису и изменению климата. Понтифик выступал за ответственное отношение к природе как к общему дому человечества.

В своей книге «О небесах и о земле» Папа Франциск отнес Голодомор украинского народа к трем величайшим геноцидам прошлого века (вместе с геноцидом армян и евреев), указав, что украинцы пострадали из-за борьбы за свободу.

В 2015 году на 70-ю годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Франциск призвал запретить ядерное оружие.

Папа активно развивал межрелигиозный диалог: с мусульманами, иудеями, православными. Кстати, Франциск был первым Папой, встретившимся с Патриархом Московским (2016 год в Гаване).

Франциск выступал за включение, а не осуждение: в частности, в вопросах отношения к ЛГБТ, разведенных верующих и т.д. Так, в 2013 году Папа заявил: «Если человек гомосексуален и ищет Бога, и имеет добрую волю, то кто я такой, чтобы осуждать его?» В 2020 году Франциск высказался за создание законов о гражданских союзах для однополых пар, отметив, что «они являются детьми Божьими и имеют право на семью». А в 2023 году понтифик расскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность, назвав их «несправедливыми», и призвал епископов принимать ЛГБТ-людей с достоинством и уважением. В том же году Папа разрешил священникам благословлять однополые пары, при условии, что это не часть официального церковного обряда брака.

В 2019 году Папа Франциск инициировал изменение перевода молитвы «Отче наш». Хотя редактирование коснулось только одной строчки, работа над ее уточнением в Ватикане продолжалась более 16 лет. Вместо «И не введи нас в искушение» был принят вариант «Не дай нам поддаться искушению». Папа объяснил, что предыдущая формулировка могла создавать ложное впечатление, будто Бог может способствовать искушению, тогда как на самом деле Он помогает человеку его преодолеть. Изменения касались не самой молитвы, а ее более точного перевода с арамейского языка.

В 2021 году Франциск впервые в истории назначил женщину на руководящий пост в Синоде епископов. Ею стала Натали Бекварт из Франции, получившая статус заместителя секретаря архиерейского Синода.

Позиция Папы Франциска по Украине

В июне 2015 года, когда в Украине уже продолжалась война на Донбассе, Папа Франциск вручил президенту России Владимиру Путину медальон с изображением ангела-миротворца. Таким поступком понтифик продолжил политику своего предшественника Пия XII по отношению к Бенито Муссолини и Адольфу Гитлеру.

В мае 2016 года Папа принял у себя депутата Госдумы России от КПРФ Павла Дорохина, который пришел на эту аудиенцию с медалью «За возвращение Крыма». По просьбе депутата Франциск повесил на себя «георгиевскую ленту». Правда, в Ватикане потом объясняли, что понтифик не мог знать, что такое «георгиевская лента», ведь вне бывшего СССР она неизвестна.

В январе 2018 года во время встречи с украинскими верующими в Соборе Святой Софии в Риме Папа заявил, что каждый вечер молится на украинском.

В феврале 2020 года Франциск провел аудиенцию для президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской. Тогда Папа назвал Зеленского «президентом мира».

Аудиенция Папы Римского Франциска с Владимиром Зеленским в 2020 году / © Офис президента Украины

В целом Франциск неоднократно выражал соболезнования Украине из-за войны с Россией и призывал к мирному урегулированию путем диалога.

Когда в 2022 году началась полномасштабная война, Папа поддержал Украину. 25 февраля он сознательно нарушил протокол и сам пошел в консульство России в Ватикане просить, чтобы там передали руководству мольбы прекратить войну. Конечно, россияне только посмеялись над просьбой Святейшего отца.

В начале марта 2022 года Франциск отправил в Украину двух высокопоставленных кардиналов с помощью. Эта миссия, предполагавшая несколько поездок, считалась чрезвычайно необычным шагом дипломатии Ватикана.

В апреле 2022 года Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг. В то же время во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Папа призвал украинцев и россиян к примирению.

Папа Римский Франциск с украинским флагом с Бучи в 2022 году / © Associated Press

В мае 2022 года Папа провел 40-минутный разговор с патриархом Московским Кириллом. Он был направлена на остановку полномасштабного вторжения в Украину, однако в ходе беседы Кирилл фактически оправдывал действия Кремля.

В августе того же года Франциск во время всеобщей аудиенции в День Независимости Украины вспомнил в контексте войны гибель дочери одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина — Дарии Дугиной.

В ноябре 2022 года Папа заявил, что жестокость российских военных в Украине не присуща российскому народу. После этого глава УГКЦ Блаженнейший Святослав подарил Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад греко-католической церкви в Киевской области.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав на встрече с Папой Франциском в 2022 году

В тот же месяц Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение «конфликтом в Украине», заявив, что «Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине».

В августе 2023 года понтифик заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: «Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».

В сентябре 2023 года Франциск заявил, что в войне в Украине заинтересованы не только стороны конфликта, но и торговцы оружием. Он подчеркнул, что украинский народ страдает как мученик.

В феврале 2024 года Папа отметил, что «сильнее тот, кто имеет отвагу поднять белый флаг», имея в виду готовность к переговорам. После этого в Ватикане принялись объяснять, что понтифик не призывал к капитуляции Украины, а выступал за прекращение огня и возобновление переговоров.

В своем рождественском послании в декабре 2024 года Франциск призвал к переговорам между Украиной и Россией, подчеркивая необходимость «смелости, необходимой для открытия дверей к переговорам».

В феврале 2025 года, по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения в Украину, Папа назвал это «болезненной и позорной годовщиной для всего человечества» и призвал к молитве о мире.

Напомним, в этом году Ватикан отметил Пасху без Папы Франциска, который не смог возглавить службу из-за возобновления после пневмонии.