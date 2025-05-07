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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Чемпионат мира по футболу может положить конец войне: Трамп назвал еще один стимул для РФ

Американский президент сказал о возможности вернуть РФ в чемпионат 2026 года, хозяевами которого будут Мексика, США и Канада.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чемпионат мира по футболу может положить конец войне: Трамп назвал еще один стимул для РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Чемпионат мира по футболу может быть стимулом для РФ прекратить войну.

Об этом шла речь во время заседания рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026, сообщает BBC.

Из диалога между ним и президентом ФИФА Джанни Инфантино стало очевидно, что Трамп не знал об отстранении РФ от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Я не знал об этом. Это правда? — спросил Трамп у Джанни Инфантино.

Президент ФИФА подтвердил этот факт.

«Это правда. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то случится и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру», — ответил Инфантино.

Тогда Трамп ответил, что участие в чемпионате футбола станет стимулом для РФ прекратить войну.

Это возможно. Это могло бы стать хорошим стимулом, не правда ли?», — сказал президент США.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Российскую Федерацию полностью отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Однако недавно западные СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность возвращения страны-агрессорки на европейские футбольные турниры.

Напомним, ранее Вашингтон предложил размещать в Украине депортированных из США граждан иностранных стран. Так, Белый дом в начале 2025 года обратился с призывом к правительству Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, являющихся гражданами третьих стран.

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