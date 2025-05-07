Чемпионат мира по футболу может положить конец войне: Трамп назвал еще один стимул для РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп считает, что Чемпионат мира по футболу может быть стимулом для РФ прекратить войну.

Об этом шла речь во время заседания рабочей группы своей администрации по подготовке к ЧМ-2026, сообщает BBC.

Из диалога между ним и президентом ФИФА Джанни Инфантино стало очевидно, что Трамп не знал об отстранении РФ от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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Я не знал об этом. Это правда? — спросил Трамп у Джанни Инфантино.

Президент ФИФА подтвердил этот факт.

«Это правда. Пока им запрещено играть, но мы надеемся, что что-то случится и наступит мир, и Россию снова допустят к турниру», — ответил Инфантино.

Тогда Трамп ответил, что участие в чемпионате футбола станет стимулом для РФ прекратить войну.

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Это возможно. Это могло бы стать хорошим стимулом, не правда ли?», — сказал президент США.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Российскую Федерацию полностью отстранили от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Однако недавно западные СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность возвращения страны-агрессорки на европейские футбольные турниры.

Напомним, ранее Вашингтон предложил размещать в Украине депортированных из США граждан иностранных стран. Так, Белый дом в начале 2025 года обратился с призывом к правительству Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, являющихся гражданами третьих стран.

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