Через четыре дня после кровавой бойни в университете Перми стрелок пришел в себя в больнице

Через четыре дня после кровавой бойни в университете Перми стрелок пришел в себя в больнице

Тимур Бекмансуров остается в тяжелом состоянии.

Студент Тимур Бекмансуров, который в понедельник устроил стрельбу в Пермском университете, сейчас в тяжелом состоянии, но пришел в себя.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, передает ТАСС.

"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он еще не выходит из тяжелого состояния", — рассказала министр.

Напомним:

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