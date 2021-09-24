Через четыре дня после кровавой бойни в университете Перми стрелок пришел в себя в больнице

Тимур Бекмансуров остается в тяжелом состоянии.
Студент Тимур Бекмансуров, который в понедельник устроил стрельбу в Пермском университете, сейчас в тяжелом состоянии, но пришел в себя.
Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, передает ТАСС.
"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он еще не выходит из тяжелого состояния", — рассказала министр.
Напомним:
- 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения.
- К преступлению в Пермском государственном университете стрелок готовился несколько лет. Деньги на оружие он собирал еще со школы.
- В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.