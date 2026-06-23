Черепа, кости и сердце в банке: мужчину задержали по подозрению в краже человеческих частей тел с кладбищ (фото)

Кража на кладбище Фото иллюстративное / © Pixabay

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В столице Венгрии Будапеште правоохранители задержали 30-летнего работника больницы, подозреваемого в краже и незаконном хранении человеческих остатков и надругательстве над захоронениями. Во время обыска в его квартире обнаружили жуткую коллекцию, в которую входили черепа, кости, конечности и даже хранящееся в банке сердце.

Об этом сообщило Национальное бюро расследований Венгрии, передает ladbible.

По данным следствия, стражи порядка получили информацию о том, что мужчина может хранить человеческие останки как дома, так и на рабочем месте. После этого полицейские произвели обыск его квартиры в Будапеште.

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Подогреваемый в кражах задержан Фото ladbible

Жуткая коллекция в квартире

В ходе проверки следователи обнаружили несколько черепов, человеческую кисть, полностью сохранившуюся нижнюю часть ноги, а также реконструкцию человеческого лица, изготовленную из кожи. Кроме того, в чемодане нашли кости, а среди изъятых предметов была и банка с сердцем. Сейчас эксперты устанавливают, принадлежит ли оно человеку или животному.

По информации правоохранителей, подозреваемый работает санитаром в одной из венгерских больниц. Следователи считают, что часть останков он мог получить благодаря своей работе, а другую выкапывать на заброшенных кладбищах в Венгрии и Словакии.

Из части своей коллекции готовил еду

Во время допроса мужчина будто бы признал, что собирал человеческие останки. По данным агентстваAssociated Press, он также заявил следователям, что готовил еду из части своей коллекции и употреблял ее.

В полиции отметили, что задержанный увлекался анатомией и патологией, а также любил препарировать животных.

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В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему инкриминируют незаконное использование человеческих тел. В рамках расследования правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, планшеты и носители информации.

Судебно-медицинские эксперты должны установить происхождение изъятых останков. После экспертиз подозреваемому могут предъявить дополнительные обвинения.

Напомним, ранее речь шла о мужчине, который украл почти 100 упаковок презервативов.

В Чехии 31-летний местный житель перешел все границы любви и закона и вынес из двух супермаркетов кучу презервативов.

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