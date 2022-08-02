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"Через 2-3 недели начнется контрнаступление": как украинцы мемами отреагировали на визит Пелоси в Тайвань

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"Через 2-3 недели начнется контрнаступление": как украинцы мемами отреагировали на визит Пелоси в Тайвань

Фото из открытых источников

К визиту спикерки Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в рамках турне по Азии прилетела в Тайвань, было приковано внимание почти всего мирового сообщества. Американские военные опасались, что Китай на фоне эскалации конфликта с США может сбить самолет Пелоси во время ее визита в Тайвань.

Украинцы в социальных сетях бурно отреагировали на события, связанные с визитом американской политики в Тайвань, и создали многочисленные фотожабы и мемы.

ТСН.ua собрал для читателей самые яркие из них, активно распространяющиеся в Сети.

Конечно, вероятность еще одной войны в мире украинцы сравнили с боевыми действиями в своем государстве. Так, юзеры составили мнимый план китайского лидера по нападению на Тайвань по аналогии с планом российского диктатора Владимиром Путиным, который хотел захватить Киев за три дня.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Не обошли пользователи социальных сетей трансляцию "Фейгин Live", которая выходит каждый вечер с начала полномасштабной войны в Украине.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Также украинцы вспомнили прогноз советника Офиса президента Алексея Арестовича о "2-3 неделях и завершится война".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Не могли украинцы не упомянуть Вооруженные силы Украины, защищающие от российского агрессора. "Похоже, что Нэнси Пелоси все же летит в Тайвань. Ничего удивительного, она очевидно вдохновилась мужеством ВСУ! Потому что ВСУ лучшие!", — написал один из пользователей.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Все, что известно о визите Пелоси на Тайвань, и почему это может привести к вооруженному конфликту между США и Китаем – читайте в материале ТСН.ua.

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