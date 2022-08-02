"Через 2-3 недели начнется контрнаступление": как украинцы мемами отреагировали на визит Пелоси в Тайвань

К визиту спикерки Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в рамках турне по Азии прилетела в Тайвань, было приковано внимание почти всего мирового сообщества. Американские военные опасались, что Китай на фоне эскалации конфликта с США может сбить самолет Пелоси во время ее визита в Тайвань.

Украинцы в социальных сетях бурно отреагировали на события, связанные с визитом американской политики в Тайвань, и создали многочисленные фотожабы и мемы.

ТСН.ua собрал для читателей самые яркие из них, активно распространяющиеся в Сети.

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Конечно, вероятность еще одной войны в мире украинцы сравнили с боевыми действиями в своем государстве. Так, юзеры составили мнимый план китайского лидера по нападению на Тайвань по аналогии с планом российского диктатора Владимиром Путиным, который хотел захватить Киев за три дня.

Фото из открытых источников

Не обошли пользователи социальных сетей трансляцию "Фейгин Live", которая выходит каждый вечер с начала полномасштабной войны в Украине.

Фото из открытых источников

Также украинцы вспомнили прогноз советника Офиса президента Алексея Арестовича о "2-3 неделях и завершится война".

Фото из открытых источников

Не могли украинцы не упомянуть Вооруженные силы Украины, защищающие от российского агрессора. "Похоже, что Нэнси Пелоси все же летит в Тайвань. Ничего удивительного, она очевидно вдохновилась мужеством ВСУ! Потому что ВСУ лучшие!", — написал один из пользователей.

Китай: только посмейте будет плохой всем



Нэнси Пелоси на землях Тайваня: pic.twitter.com/ApwqAekmVN — незнакомая госпожа (@n_dobrodiyka) August 2, 2022

смотрю трансляцию приземления самолета Нэнси Пелоси. брат спрашивает что за фильм. говорю боевик о третьей мировой. посмотрел со мной минуту, сказал что фильм скучный и ушел. *на фоне воет сирена* — русая виселица (@shibenitsya) August 2, 2022

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Все, что известно о визите Пелоси на Тайвань, и почему это может привести к вооруженному конфликту между США и Китаем – читайте в материале ТСН.ua.

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