Через 50 лет установлена жертва серийного убийцы Теда Банди — фото

Следователи официально закрыли 51-летнее незакрытое дело после того, как благодаря новейшим технологиям анализа ДНК удалось установить связь между убийством подростка и делом известного серийного убийцы Теда Банди.

Об этом пишет Salt Lake Tribune.

17-летняя Лора Энн Эйм исчезла после того, как покинула вечеринку в честь Хэллоуина в 1974 году. Она изучала право в Университете Юты и жила в Солт-Лейк-Сити.

Через месяц туристы в каньоне Американ-Форк обнаружили ее тело, но дело осталось нераскрытым.

В период с февраля 1974 года по февраль 1978 года Банди убил не менее 30 женщин. Он также связывается с другими убийствами на территории США.

В 1979 году он был признан виновным в убийстве двух женщин — Маргарет Боуман и Лизы Леви — и дважды приговорен к смертной казни. Позже он получил третий смертный приговор за убийство Кимберли Лич — его казнили на электрическом стуле в 1989 году.

На днях офис шерифа округа Юта объявил, что новые анализы «безоговорочно подтвердили, что ДНК-доказательства, изъятые из тела Лоры, подтверждают наличие принадлежащей Банди ДНК».

Признание Теда Банди в убийстве Лоры Энн Эйм

Серийный убийца признался в убийстве Лоры перед казнью, однако отказался предоставить какие-либо дополнительные подробности о своей причастности к преступлению.

В своем заявлении шериф отметил: «Управление шерифа решило оставить это дело открытым, пока следователи не смогут без тени сомнения доказать, что именно он был ее убийцей».

Шериф отметил, что если бы Банди был жив, прокуратура добивалась бы для него смертной казни.

«Дело теперь официально закрыто», —заявил шериф округа Юта Майк Смит во время пресс-конференции.

В заявлении шерифа отмечено, что Лору помнят как «общительную, вольнодумную девушку, которая любила активный отдых на природе и увлекалась верховой ездой, охотой и уходом за своими многочисленными братьями и сестрами».

Ужасные преступления Теда Банди и его задержание

Банди был известен тем, что подходил к женщинам в общественных местах, часто используя свой шарм или делая вид, что получил травму, чтобы завоевать их доверие, а затем завлекал их в уединенное место, где нападал на них и убивал.

Его преступления оставались почти незамеченными до 1975 года, когда его арестовали после подозрительной остановки на дороге.

Позже в том же году он был признан виновным в похищении человека в Солт-Лейк-Сити и приговорен к тюремному заключению. Однако в 1977 году, ожидая суда по более серьезным обвинениям в Колорадо, Банди сбежал из-под стражи, выпрыгнув из окна библиотеки суда.

Его снова задержали через несколько дней, но позже в том же году он сбежал снова.

Сбежав во Флориду, Банди продолжил убивать, пока его не арестовали еще раз в 1978 году, прекратив его пребывание в бегах.

