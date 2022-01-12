Через два дня выпала месячная норма осадков: во Франции началось мощное наводнение

Через два дня выпала месячная норма осадков: во Франции началось мощное наводнение

Погибла женщина.

Сильное наводнение началось на юго-западе Франции: погибла пожилая женщина.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 12 января.

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В Верхней Гаронне и Арьеже за 48 часов выпала месячная норма осадков. Такого не было в последние 20 лет.

В регионе закрыты школы. Сотни студентов были эвакуированы из общежития в Тулузе. Им пришлось ночевать в спортзале, а школьников накануне освобождали прямо из классов.

Произошел транспортный коллапс из-за обильных ливней. Железнодорожники остановили половину региональных поездов, потому что они просто не могут пройти через затопленные участки путей.

Как сообщалось, в пакистанской провинции Пенджаб сотни автомобилей оказались в снежных заносах. Всего на шоссе под снегом оказались около тысячи машин. Погиб не менее 21 человек. По информации спасателей, шесть человек замерзли в своих автомобилях. Предварительная причина гибели других – это асфиксия после вдыхания паров.

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