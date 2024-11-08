Через неделю после мамы с двумя детьми: еще одна женщина прыгнула в Ниагарский водопад

Ее тело тоже не нашли.

Вторая женщина прыгнула в Ниагарский водопад чуть больше чем через неделю после того, как мама и двое ее малолетних детей разбились там на смерть.

Об этом сообщает Metro.

Полиция прибыла по вызову о женщине в воде в районе водопада Подкова в государственном парке Ниагарского водопада около 14:00 в среду, 6 ноября.

"Начался немедленный поиск с помощью беспилотника парковой полиции, пешие поиски в ущелье и визуальные поиски со смотровых площадок", — заявила парковая полиция штата Нью-Йорк.

Агентство обратилось за помощью в полицейскую авиацию штата Нью-Йорк в поисках в нижнем течении реки Ниагара.

Как и в случае с матерью и двумя детьми, власти утверждают, что женщина вошла в Ниагару намеренно.

Поиски женщины продолжаются, поскольку 33-летняя Кьянти Минс и ее дети, 9-летний Роман Россман и 5-месячная Мекка Минс, до сих пор не найдены – таким образом, количество пропавших без вести в реке возросло до четырех тел.

В пятницу члены общины провели память Минс и ее детей, которые считаются погибшими, со свечами в руках.

Водопад Подкова расположен чуть ниже Козьего острова, где в ночь на 27 октября парковая полиция и Бюро уголовных расследований отреагировали на поиски Минс и ее детей. Они перелезли через защитное ограждение над водопадом.

"Расследование установило, что этот инцидент был умышленным по своей природе", – заявила тогда полиция штата Нью-Йорк.

Кьянти с ребенком / Фото: Facebook

Минс, консультант по вопросам домашнего насилия, в недавних сообщениях в Facebook выразила разбитое сердце и отчаяние из-за разрыва с отцом своей дочери.

"Так как я была тупой беременной дурой, которая клялась и божилась, что не хочу его", — написала Минс в ответ на вопрос о причинах разрыва отношений.

Она также написала: "Все, пожалуйста, оставьте меня в покое, я люблю отца своего ребенка".

Личность новой пропавшей женщины не была раскрыта сразу.

Напомним, врач пытался убить любовника своей матери отравленной прививкой от COVID. Он замаскировался медбратом.

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