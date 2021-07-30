Через несколько часов будут в Турции: Украина направила два самолета для тушения лесных пожаров

Через несколько часов будут в Турции: Украина направила два самолета для тушения лесных пожаров

В 12:17 пожарные самолеты поднялись в небо и уже через несколько часов будут помогать Турции бороться с огнем.

30 июля Украина направляет два пожарных самолета в Турцию для тушения очагов лесных пожаров, бушующих вблизи города Манавгат (провинция Анталия) и распространившихся на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Стамбул и Измир.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

Украина направляет два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Всего к тушению пожаров в Турции, что осложняется сильным ветром и жаркой погодой, состоянием на 30 июля привлечено более 4 тыс. человек, 457 ед. техники и 35 воздушных судов. Сейчас общая площадь пожаров составляет более 1 тыс. 500 га.

Жертвы и разрушительные последствия лесных пожаров

По последним данным, в результате пожаров 4 человека погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы, повреждены более 100 частных домов и сооружений.

Также от огня страдают и погибают животные. "Деревья, животные, дома, кора ... У нас горят легкие, наша страна разрушается!", — пишут в Twitter местные.

Напомним, 28 июля в Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 ° С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинских курортов.

В Мармарисе продолжают бушевать лесные пожары, огонь усилился и вплотную приближается к курортного поселка Ичмилер. Подробности о ситуации в охваченной огнем от корреспондента ТСН.ua из эпицентра событий — читайте в материале.

Новости мира: в Турции уже третий день подряд не утихают лесные пожары

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