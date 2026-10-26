Александр Вучич / © Associated Press

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Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной поражения его политической силы на выборах стала якобы организованная Западом революция.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Сербии.

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Учитель утверждает, что против его политической силы действовали при поддержке западных держав.

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«Нас погубила эта срежиссированная революция, которая была осуществлена при прямой поддержке разных европейских стран и „глубинного государства“ США — того самого, что выступало против президента Трампа», — заявил Вучич.

В то же время, он поздравил своих политических оппонентов с победой, однако поставил под сомнение их самостоятельность и назвал их исполнителями чужого плана.

«Я поздравляю их, хотя они только исполнители. Исполнители грязной работы, которую спланировал кто-то другой, чтобы уничтожить суверенную страну», — сказал он.

Учитель также выразил убеждение в смене настроений в лагере победителей в ближайшие месяцы.

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«Увидите, что через полгода никто уже не будет счастливым или радостным», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший сербский президент Александар Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах в Сербии.

Мы ранее информировали, что президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, прервав свой второй президентский срок.

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