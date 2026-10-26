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«Через полгода уже никто не будет счастлив»: кого Вучич обвинил в своем поражении на выборах
Он обвинил в этом европейские страны и так называемое «глубинное государство» США.
Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что причиной поражения его политической силы на выборах стала якобы организованная Западом революция.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам парламентских выборов в Сербии.
Учитель утверждает, что против его политической силы действовали при поддержке западных держав.
«Нас погубила эта срежиссированная революция, которая была осуществлена при прямой поддержке разных европейских стран и „глубинного государства“ США — того самого, что выступало против президента Трампа», — заявил Вучич.
В то же время, он поздравил своих политических оппонентов с победой, однако поставил под сомнение их самостоятельность и назвал их исполнителями чужого плана.
«Я поздравляю их, хотя они только исполнители. Исполнители грязной работы, которую спланировал кто-то другой, чтобы уничтожить суверенную страну», — сказал он.
Учитель также выразил убеждение в смене настроений в лагере победителей в ближайшие месяцы.
«Увидите, что через полгода никто уже не будет счастливым или радостным», — добавил он.
Ранее сообщалось, что бывший сербский президент Александар Вучич признал поражение на досрочных парламентских выборах в Сербии.
Мы ранее информировали, что президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, прервав свой второй президентский срок.