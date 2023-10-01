"Черная нога": женщина из Австралии стала первым человеком, выжившим после смертельной болезни

Женщина в Австралии стала третьим известным человеком, заразившимся бактерией, вызывающей смертельную болезнь "черная нога" у крупного рогатого скота и овец. Она единственная, кто выжил.

Об этом пишет Yahoo.

Что известно о случае

Дело в том, что 48-летняя женщина поработала в саду без перчаток. После этого в течение трех дней она чувствовала тошноту и рвоту, а также у нее появилась боль в правом нижнем углу живота, которая постепенно усиливалась. Она обратилась в больницу, и анализы крови показали, что у нее отказали почки и печень, а в кровотоке накопилась молочная кислота – вещество, производимое мышцами во время высокоинтенсивных упражнений и являющееся индикатором септического шока. Кроме того, у нее была диарея.

Хотя при компьютерной томографии (КТ) брюшной полости не было обнаружено никаких признаков воспаления или инфекции, в качестве меры предосторожности ей прописали антибиотики.

Отмечается, что через пять часов боль в животе стала настолько сильной, что врачи провели еще одну КТ. На этот раз стало ясно, что у нее воспалена толстая кишка, как и слепая кишка, место, где тонкая кишка встречается с толстой. Женщину поместили в отделение интенсивной терапии. Впоследствии врачам удалось обнаружить в крови пациентки смертельный облик бактерий Clostridium chauvoei.

Эти бактерии обычно живут в почве в виде спор, которые при проглатывании или вдыхании попадают в кровоток и мышечную ткань. Когда уровень кислорода в мышцах снижается – например, во время физических упражнений – они прорастают и производят токсины, в частности разрушающие клетки крови, и ферменты, расщепляющие ДНК. У крупного рогатого скота разрушение клеток приводит к характерному появлению черной ноги.

Известно, что австралийка работала в саду голыми руками, покрытыми царапинами от домашней кошки. Вероятно, именно так она заразилась.

Медики прописали ей:

антибиотики, чтобы убить бактерии;

гипербарическую оксигенацию (ГБО), чтобы остановить рост бактерий и уменьшить связанную с этим гибель тканей.

Благодаря этому лечению ее почки и печень снова заработали, а уровень молочной кислоты снизился настолько, что ее выписали из больницы.

Однако через несколько дней боли в животе и диарея вернулись. Другая компьютерная томография обнаружила дырки в ее толстой кишке, которые позже были подтверждены как отмирание тканей кишечника – некротизирующий энтероколит. Врачам пришлось удалить ей правую часть толстой кишки и установить утомление, предусматривающее перенаправление толстой кишки через отверстие в брюшной полости, чтобы кал все еще мог выходить.

Через две с половиной недели здоровье женщины вернулось в норму, а через три месяца ей удалось удалить утомление.

До сих пор только два человека были инфицированы Clostridium chauvoei, и оба в результате скончались. У одного человека была ослаблена иммунная система, а у другого была серьезная инфекция мягких тканей – газовая гангрена, которую невозможно эффективно вылечить.

Специалисты предполагают, что женщина из Австралии выжила, потому что ее рано лечили антибиотиками, срочно сделали ей операцию и у нее не было никаких других серьезных заболеваний. Возможно, ГБО тоже помогла, однако у врачей недостаточно доказательств, чтобы это подтвердить.

Ранее говорилось, что 29-летний Лиам Финдли, вынужденный долгие годы вести борьбу за свою жизнь из-за редкого заболевания, пытался приглушить боль от него водой. За последний год мужчина дважды чуть не умер из-за количества выпитой жидкости.

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