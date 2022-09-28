Черная пятница 2022 года в Польше: когда, что это за дата и какие скидки бывают

Black Friday, Черная пятница или Czarny Piątek – это все названия дня, когда практически во всем мире магазины предлагают огромные скидки. В Польше он становится все более популярным с каждым годом. Читайте в материале ТСН.ua, что такое Черная пятница, какие бывают скидки в Польше и чаще всего здесь покупают.

Черная пятница (Czarny Piątek) в Польше: что это за день

Традиция устраивать огромные распродажи с грандиозными скидками зародилась на территории США. Многие годы магазины в этой стране резко опускают цены на товары, что стимулирует взрывной рост спроса на них.

Черную пятницу очень ждут покупатели, готовятся к ней заранее, откладывая все большие необходимые покупки по сей день. Так можно значительно сэкономить или приобрести гораздо больше товаров.

Black Friday распространяется практически на все группы товаров. А распродажа стала настолько популярной, что в этот день покупатели тратят ежегодно миллионы долларов на покупки.

Уже давно Черная пятница вышла далеко за пределы США. В Польше этот день называли Czarny Piątek. И ежегодные распродажи привлекают внимание многих жителей этой страны.

Украинцы, выехавшие в Польшу, убегая от войны, также имеют возможность присоединиться к Черной пятнице и приобрести товары по привлекательным ценам.

Почему Black Friday популярна среди продавцов.

Конечно, покупателям низкие цены очень нравятся. Но зачем делать огромные распродажи продавцам? В этом случае беспокоиться не стоит.

Продавцы получают хорошую выгоду, ведь их прибыль в этот день значительно растет благодаря увеличению объема проданных товаров. К тому же почти сразу после Черной пятницы людей ждут Рождество и Новый год. И все хотят закупиться хорошими подарками по приятным ценам.

Когда Черная пятница 2022 года в Польше

Во всем мире Black Friday проводится в один день – последнюю пятницу ноября. В Польше Czarny Piątek тоже приходится на эту дату. А в 2022 году Черная пятница будет 25 ноября.

Однако многие магазины стараются не ограничиваться только одним днем. Поэтому скидки могут длиться подольше. Чаще всего до понедельника, который часто называют Cyber Monday.

В Польше большинство продавцов пытаются растянуть время грандиозных скидок. Поэтому здесь в лексиконе появился термин "Czarny Tydzień" — Черная Неделя.

Чаще всего покупают на Czarny Piątek в Польше

Чаще всего покупают на Черную пятницу в Польше / Фото: Pexels

Традиционно чаще всего на Черную пятницу покупают разнообразную электронику. Это понятно, ведь техника отличается большой ценой, поэтому во время распродаж можно значительно сэкономить.

Сразу после этого идут обувь, одежда, бытовая техника. Согласно опросу, проведенному в 2021 году среди поляков, пожелания на Черную пятницу разделились следующим образом:

Электроника около 65% покупателей;

Одежда – 39%;

Обувь – не более 31%;

Бытовая техника – 28%.

Черная пятница: акции и скидки в Польше

Магазины Czarny Piątek предлагают весь спектр приятных предложений:

возможность купить несколько товаров по цене одного;

большие скидки;

всевозможные подарки к покупке;

бесплатная доставка (в том числе и многогабаритных товаров).

Также можно получить и другие приятные сюрпризы. Например, скидки на будущие покупки, баллы в программе лояльности, кэшбеки и т.д.

Czarny Piątek и Czarny Tydzień практически все продавцы в Польше пытаются сделать отличные предложения для своих покупателей и хорошо заработать. В Черной пятнице принимают участие как продовольственные риэлторы, так и магазины одежды, обуви, бытовой техники, товары для дома. Среди них Media Expert (электроника, бытовая техника), Castorama (все для строительства и ремонта), NEONET (электроника, бытовая техника), Media Markt (бытовая техника и электроника), PEPCO (товары для дома, одежда) и т.д.

Для оффлайн и онлайн магазинов Black Friday актуально одинаково. То есть вы можете пойти в магазин и подобрать товар или заказать его через Интернет.

Иностранцы, желающие приобрести товары на Черную пятницу, не следует забывать о системе возврата НДС (Tax Free). Выбирать необходимо магазины, которые участвуют в этой программе. Информацию об этом всегда можно увидеть в торговых залах, на фасадах магазинов или веб-ресурсах.