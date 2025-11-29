"Черная пятница": в ТРЦ Кремниевой долины произошла стрельба, есть раненые

Стрельба в ТРЦ

В пятницу, 28 ноября, в переполненном торговом центре Westfield Valley Fair раздались выстрелы. Два человека ранены.

Об этом пишет Bild.

Как сообщает Los Angeles Times, на номер экстренной службы звонили свидетели, видевшие следы крови и гильзы у входа в магазин. Одни люди в панике выбегали из помещения, другие прятались в магазинах, за стеллажами или среди одежды. В Bloomingdale's работники закрыли клиентов в подсобных помещениях и заблокировали дверь.

«Это была настоящая паника. Казалось, что здание дрожит», - рассказал очевидец Шон К.

Полиция прибыла через несколько минут, однако стрелок успел скрыться. На месте обнаружили троих раненых — мужчину, женщину и 16-летнюю девушку. Все пострадавшие были госпитализированы, ныне их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным правоохранителей, у инцидента нет признаков теракта. Предварительно известно, что стрельба стала следствием конфликта между нападающим и раненым мужчиной. Женщина и несовершеннолетняя девушка, по словам сержанта Хорхе Гарибайя, не имели отношения к конфликту и стали случайными жертвами.

По прибытии полиции посетители смогли выйти из тайников и покинуть торговый центр. Поиски стрелки продолжаются.

