"Черная вдова" более 20 лет отравляла своих мужей: женщина не помнит количества жертв

В Иране продолжается громкий судебный процесс над 56-летней Колсум Акбари, обвиняемой в серии убийств пожилых мужчин.

Об этом пишет Oddity Central.

По данным следствия, в течение 22 лет она отравила по меньшей мере 11 мужчин, однако сама женщина утверждает, что жертв может быть больше: «13 или 15», — сказала она во время допроса, отмечая, что «точно не помнит».

По версии следствия, с 2000 года Акбари систематически выходила замуж за пожилых и одиноких мужчин, после чего начинала отравлять их опасной смесью лекарственных препаратов от диабета, гипертонии, седативных средств и промышленного спирта. В случаях, когда отравление не приводило к смерти, она добивала своих жертв подушкой. Целью таких преступлений было завладение наследством и приданым мужчин, значительная часть которого, по словам прокуроров, оформлялась на имя ее дочери.

Женщина действовала осторожно: каждый раз выбирала новый город в провинции Мазандаран, чтобы не привлекать к себе внимания. Смерти жертв объяснялись старостью и слабым здоровьем, поэтому подозрений долгое время не возникало.

Ее преступления оставались нераскрытыми более двух десятилетий. Ситуация изменилась в 2023 году, когда умер ее последний муж — 82-летний Голамрез Бабаея. Его сын заподозрил неладное и обратился в полицию. Решающим стало то, что друг мужчины узнал во вдове женщину, которая раньше пыталась отравить его собственного отца.

Среди подтвержденных жертв серийной убийцы — 69-летний Мирахмад Омрани, умерший в 2013 году через месяц после свадьбы, 62-летний Эсмаил Бахши, ушедший из жизни в 2016-м через два месяца после женитьбы, а также 83-летний Ганджали Хамзеи, не проживший и двух месяцев после свадьбы.

Интересно, что один из мужей Акбари, Масих Немати, выжил после попытки отравления в 2020 году. Он просто выгнал женщину из своего дома, даже не обратившись в полицию. Если бы тогда мужчина сообщил полиции, ее серия преступлений могла бы завершиться гораздо раньше.

Первый брак Колсум состоялся, когда ей было 18 лет. Этот союз быстро распался из-за психических проблем мужа. Второй брак оказался несчастливым — муж был значительно старше, избивал и унижал жену. Именно после его смерти и началась серия преступлений.

Сейчас против Колсум Акбари предъявлено 11 обвинений в умышленном убийстве и еще одно в покушении на убийство. Если суд признает ее виновной, женщине грозит смертная казнь. В деле принимают участие более 45 истцов — наследники погибших мужчин, требующих восстановления справедливости.

Вердикт суда ожидается после заслушивания всех свидетелей и заявлений истцов.

