Черное море на грани экологической катастрофы из-за танкеров-призраков: Кремлю безразлично

Авария танкеров РФ в Черном море

Реклама

Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы. На пляжах Анапы снова фиксируют выбросы мазута из разбившихся в Керченском проливе танкеров.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Хотя авария танкеров произошла почти десять месяцев назад, обломки судов до сих пор не подняли с морского дна и мазут продолжает утекать в воды.

Реклама

«Власти РФ демонстрируют полное безразличие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины. Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона», — сообщили в ЦПД.

Танкеры продолжают загрязнять Черное море мазутом

Также известно, что от последствий аварии танкеров РФ страдают и сами россияне — бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона. В то же время отдыхающие, которые все же отважились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем.

«Презрение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ — увязшая в войне система уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению», — добавили в Центре противодействия дезинформации.

Авария танкеров РФ в Черном море

Напомним, авария двух российских танкеров в Керченском проливе произошла 15 декабря 2024 года. В результате ЧП суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» разломились пополам, в результате чего нефтепродукты начали вытекать в море.

Реклама

В январе 2025 года пятна мазута достигли даже берегов Одесской области — загрязнение обнаружили вблизи рекреационной зоны «Катранка».

Еще в начале этого года сообщалось, что в результате крушения двух российских танкеров в Керченском проливе в Черное море вытекло более 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Экологические последствия аварии были зафиксированы на 15 участках побережья.