Черное небо над городом: на большом НПЗ в США произошел мощный взрыв, есть пострадавшие

Пожар на НПЗ Navajo Refinery удалось взять под контроль за 20 минут / © скриншот с видео

В городе Артезия, штат Нью-Мексико, США, на территории нефтеперерабатывающего завода Navajo Refinery произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Над городом поднялся густой черный дым, однако экстренные службы быстро локализовали возгорание. В результате инцидента госпитализированы трое работников предприятия, информации об их состоянии пока нет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию от оператора завода HF Sinclair.

Скорость реакции и локализация угрозы

Взрыв на заводе HF Sinclair Navajo Refinery произошел после 11 утра по местному времени. Местная полиция сразу призвала людей «оставаться в помещении и держаться подальше от дыма».

Несмотря на драматические кадры с высоким столбом дыма, пожар удалось быстро взять под контроль.

По информации местного телеканала KRQE , бригады быстрого реагирования смогли полностью потушить огонь примерно через 20 минут после вызова. После обеда ситуация на месте происшествия была в основном контролируемой, дороги в районе НПЗ были открыты.

«Хотя это вызвало массовую реакцию экстренных служб, полиция Артезии сообщает, что бригады смогли потушить огонь примерно через 20 минут», — заявил журналист телеканала KRQE.

Представитель HF Sinclair Коринн Смит заявила, что мониторинг воздуха на периметре НПЗ и в прилегающих общинах не обнаружил риска для общественной безопасности.

Крупнейший НПЗ штата: роль в регионе и экологические проекты

Завод Navajo Refinery является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Нью-Мексико. Согласно данным компании, его мощность составляет 100 000 баррелей сырой нефти в сутки.

Предприятие имеет стратегическое значение: оно «обслуживает рынки юго-запада Соединенных Штатов, перерабатывая нефть, полученную из Пермского бассейна, который является одним из самых активных в мире».

Дополнительно заметим, что завод не только перерабатывает традиционную нефть, но активно внедряет «зеленые» технологии. По информации с официального сайта HF Sinclair Corporation, на этом объекте недавно было завершено строительство установки по производству возобновляемого дизельного горючего.

Министерство окружающей среды Нью-Мексико направило в Артезию специальную команду для оценки условий и мониторинга качества воздуха. Пока неизвестно, повлиял ли взрыв на производственные мощности завода.

