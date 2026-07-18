Черное небо над Москвой: столицу РФ накрыл густой дым после атаки дронов, посреди дня стало темно (фото, видео)

Пожар в Электростале. / © ASTRA

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Ночью и с утра хорошие беспилотники атаковали Московский регион. Одной из целей стал логистический центр компании Wildberries в электростале. Вспыхнул масштабный пожар. Столбы густого черного дыма затянули небо над Москвой.

Об атаке на Московскую область и ее последствиях читайте в материале ТСН.ua.

Утром 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы ликвидации 56 БПЛА на подлете в столицу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

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В то же время региональные власти заявили, что ночью на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке дронов. В частности, администрация Wildberries-Russ подтвердила «прилеты» на логистические объекты в подмосковном электростале.

После удара там вспыхнул мощный пожар, до сих пор не ликвидированный. В то же время густой черный дым накрыл окрестности и добрался до Москвы. Некоторые районы столицы из-за плотного дымового занавеса погрузились в темноту. В то же время, россияне традиционно жалуются на обстановку и снимают последствия «прилетов».

На маркетплейсе Wildberries продается большое количество товаров военного и двойного назначения. В частности, закупаются оккупанты и так называемые волонтеры, работающие на армию страны-агрессорки.

Последствия атаки — фото и видео

Дата публикации 12:47, 18.07.26 Количество просмотров 34 После атаки дронов Москву затянуло черным дымом

Пожар на Wildberries в Электростале. / © ASTRA

Пожар на Wildberries в Электростале. / © ASTRA

После атаки дронов Москву затянуло черным дымом.

После атаки дронов Москву затянуло черным дымом.

После атаки дронов Москву затянуло черным дымом.

Напомним, ночью 18 июля дроны атаковали логистический центр Wildberries в Подмосковье. Хаб у Электростали является вторым по объему обработки заказов логистическим объектом компании в России. Кроме того, объект использовали для поставки компонентов для производства дронов и навигационного оборудования.

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