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Черное небо над Москвой: столицу РФ накрыл густой дым после атаки дронов, посреди дня стало темно (фото, видео)
В Подмосковье пылает после атаки БпЛА, но черный дым добрался даже до Москвы.
Ночью и с утра хорошие беспилотники атаковали Московский регион. Одной из целей стал логистический центр компании Wildberries в электростале. Вспыхнул масштабный пожар. Столбы густого черного дыма затянули небо над Москвой.
Об атаке на Московскую область и ее последствиях читайте в материале ТСН.ua.
Утром 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы ликвидации 56 БПЛА на подлете в столицу. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
В то же время региональные власти заявили, что ночью на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке дронов. В частности, администрация Wildberries-Russ подтвердила «прилеты» на логистические объекты в подмосковном электростале.
После удара там вспыхнул мощный пожар, до сих пор не ликвидированный. В то же время густой черный дым накрыл окрестности и добрался до Москвы. Некоторые районы столицы из-за плотного дымового занавеса погрузились в темноту. В то же время, россияне традиционно жалуются на обстановку и снимают последствия «прилетов».
На маркетплейсе Wildberries продается большое количество товаров военного и двойного назначения. В частности, закупаются оккупанты и так называемые волонтеры, работающие на армию страны-агрессорки.
Последствия атаки — фото и видео
Напомним, ночью 18 июля дроны атаковали логистический центр Wildberries в Подмосковье. Хаб у Электростали является вторым по объему обработки заказов логистическим объектом компании в России. Кроме того, объект использовали для поставки компонентов для производства дронов и навигационного оборудования.