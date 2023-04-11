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Черное облако пепла накрыло Камчатку: в РФ началось извержение вулкана (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1254
Время на прочтение
1 мин
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Черное облако пепла накрыло Камчатку: в РФ началось извержение вулкана (видео)

На Камчатке началось извержение вулкана / Фото: из соцсетей

В регионе объявили самый высокий уровень опасности для самолетов.

В ночь на вторник, 11 апреля, началось извержение вулкана Шивелуч на российской Камчатке. Черным облаком накрыло несколько населённых пунктов полуострова.

Об этом информируют российские паблики в соцсетях и средствах массовой пропаганды.

Как известно, произошел выброс пепла на 20 километров. В регионе объявили "красный код" - самый высокий уровень опасности для самолетов. Жители опубликовали в Сети видео с места событий.

Напомним, несколько дней назад на полуострове Камчатка произошло извержение вулкана Безымянный. Он выбросил в воздух 12-километровый столб пепла.

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Дата публикации
Просмотры
1254
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