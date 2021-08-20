Черногория в разгар туристического сезона внедряет строгие ограничения

Ограничения не коснутся тех, кто прошел вакцинацию.

В Черногории ужесточили эпидемиологические мероприятия в связи со стремительным распространением коронавируса. Они касаются граждан не балканских стран. Отныне им нужно на границе показывать отрицательный результат теста на коронавирус или справку о получении по крайней мере одной дозы вакцины. Действовать новые ограничения будут с 21 августа до 10 сентября.

Об этом говорится на странице правительства страны в Facebook.

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Без каких-либо ограничений могут въезжать из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии. А вот граждане Черногории и иностранцы должны перед въездом выполнить одно из следующих условий:

вакцинация от COVID-19 (хотя бы одной дозой)

отрицательный тест ПЦР старше 72 часов;

доказательство перенесенной болезни COVID-19 (после положительного ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней)

отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Если у туриста нет одного из этих документов, он должен пойти на двухнедельную самоизоляцию. Прекратить ее можно после шести дня в Черногории, если получить отрицательный результат ПЦР-теста.

Если лица с постоянным местом жительства в Черногории не имеют ни одного из четырех документов, их направляют на четырнадцатидневную самоизоляцию, которая может быть приостановлена на шестой день после въезда в Черногорию после негативного теста ПЦР.

Также ужесточены требования к свадьбам, дням рождениям и другим частным торжественным мероприятиям, которые организовывают в заведениях общественного питания, которые могут проводиться с участием хозяев и гостей, которые Национальный цифровой COVID-сертификат и есть:

вакцинированными хотя бы одной дозой вакцины;

имеют отрицательный тест ПЦР старше 72 часов;

переболели COVID-19 (после положительной ПЦР или быстрого теста на антиген прошло не менее 14 дней и не более 180 дней)

имеют отрицательный экспресс-тест на антиген не старше 48 часов.

Объект общественного питания обязан назначить лицо для контроля за соблюдением предусмотренных мероприятий. Выполнять живую музыку внутри заведений общественного питания, по-прежнему запрещено.

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Театры, кинотеатры, музеи, галереи можно посетить, если у человека есть хотя бы одно из четырех доказательств из Национального цифрового COVID-сертификата, а в заведении есть лицо для контроля за соблюдением установленных мер. Запрещаются сборы более 50 взрослых на открытом общественном пространстве (на тротуарах, площадях, улицах, набережных и т.д.). Меньшее количество людей может собираться при условии ношения масок и соблюдения дистанции.

Похороны должны проходить в присутствии до 10 человек и обязательно с ношением защитных масок. Правительство также рекомендует ограничить продолжительность школьного урока 30 минут.

За последние 28 дней в Черногории было зарегистрировано 930 инфицированных коронавирусом туристов, что составляет 12,84% от общего количества выявленных случаев заражения за этот период (7243).

Напомним, Австрия-за стремительного роста заражений на COVID-19 ужесточила требования въезда для вакцинированных от коронавируса. С 18 августа туристам с другом дозой вакцины нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

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