Депутат является представителем партии, поддерживающей Россию и выступающей против вступления Черногории в НАТО.

Депутат городского совета подгорицы и генеральный секретарь партии "Свободная Черногория" Бобан Радович приехал в Россию как "международный наблюдатель" на так называемых "выборах" диктатора Путина.

Эту информацию порталу Pobjeda подтвердил лидер "Свободной Черногории" Владислав Дайкович.

Дайкович заявил, что Радович поехал "наблюдателем" в Россию, потому что он "молодой человек, имеющий собственное отношение и убеждение, придерживается настоящей черногорской традиции и, конечно, он абсолютно может быть наблюдателем на выборах в России".

Также лидер партии "Свободная Черногория" заявил, что другие однопартийцы принимали участие в молодежном саммите в Сочи, и он "гордится" этим. "Да здравствует Россия, да здравствует свободная Черногория", – подытожил Дайкович.

Дайкович на своих страницах в социальных сетях часто выкладывает фото поездок в Россию, а также выступает против вступления страны в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Гутерриш осудил попытки Кремля провести "выборы" в оккупированных регионах Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Скадовске возле "избирательного участка" взорвали пятерых кафиров.

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