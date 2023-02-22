Черные клубы дыма видны на весь город: в России вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

В Красноярске произошло возгорание на складе.
В российском Красноярске по улице Свердловской вспыхнул масштабный пожар на складе площадью 2,5 тыс. м. кв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место происшествия прибыли полиция и спасатели. Густой черный столб дым виден в разных частях города. Пожарные пытаются ликвидировать пожар, а Роспотребнадзор уже начал проверять воздух рядом со складом.
По словам очевидцев, изнутри слышны звуки обвалов и потрескиваний.
По предварительным данным, в помещении есть склад с холодильниками, а в конце здания расположен автосервис.
Пожарные рассматривают две версии возгорания: неосторожное обращение с огнем или замыкание проводки.
Напомним, накануне, 21 февраля, в центре Москвы вспыхнул пожар в гостинице "МКМ", спасатели эвакуировали оттуда людей.
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