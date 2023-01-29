Черный день Пакистана: более 40 человек сгорели в автобусе, 10 детей утонули во время прогулки на лодке

По меньшей мере, 51 человек погиб в двух различных транспортных авариях в Пакистане.

В воскресенье, 29 января, на юго-западе Пакистана пассажирский автобус, полный людей, упал с моста и загорелся. По предварительной информации, в аварии погиб 41 человек. В тот же день по меньшей мере 10 детей утонули после того, как экскурсионная лодка перевернулась на озере.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Пассажирский автобус следовал из столицы провинции Белуджистан Кветты в южный город Карачи. Причиной аварии, во время которой автобус слетел с моста, упал и загорелся, называют вероятное превышение скорости водителем, который мог заснуть во время поездки.

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Из обгоревшего автобуса извлечены тела 40 погибших вместе с тремя ранеными, один из которых впоследствии скончался в больнице. Остальные двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Еще одна трагедия – трагическая авария произошла в тот же день на озере Танда в провинции Хайбер-Пахтунхва. Полсотни ученики местной религиозной школы собрались здесь на пикник, 25-30 из них решили прогуляться на экскурсионной лодке, несмотря на то, что водоем был закрыт.

Лодка перевернулась, десять школьников в возрасте от 7 до 14 лет утонули. Еще 9 детей числятся пропавшими без вести, озеро обследуют водолазы. 11 школьников удалось спасти, шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bulunan Tanda Baraj Gölü'nde bir bot alabora oldu. Yaşanan olayda, 10 çocuk hayatını kaybetti. pic.twitter.com/4tDDDEtPki — Bergama (@Bergamacom) January 29, 2023

Аварии судов со смертельным исходом в Пакистане распространены. Перегруженные суда в плохом техническом состоянии часто теряют равновесие, из-за чего пассажиры падают в воду.

Многие пакистанцы не умеют плавать, особенно женщины, которым запрещают это делать из-за консервативных обычаев их страны. К тому же мокрая одежда, покрывающая женщин с головы до пяток, сразу тянет их ко дну.

Власти расследуют обе аварии.

Напомним, ранее в Перу упал в бездну упавший пассажирский автобус, в салоне которого было 60 пассажиров. По меньшей мере, 25 человек погибли.

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