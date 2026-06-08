Черный столб дыма накрыл Белгород после мощного взрыва: что известно (фото, видео)

Взрывы в Белгороде 8 июня

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В российском городе Белгороде днем 8 июня зафиксировали большой столб дыма после вероятного падения российской авиационной бомбы.

Об этом сообщили местные паблики и Exilenova+.

Взрывы в Белгороде — что известно

По информации местных каналов, над городом поднялся огромный гриб черного дыма. По предварительным данным, российские военные могли случайно сбросить боеприпас на свой населенный пункт.

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Пока официальной информации от местной власти или военного руководства о причинах взрыва, разрушений или наличии пострадавших не поступало.

Черный дым над Белгородом — фото, видео

Взрывы в Белгороде 8 июня

Взрывы в Белгороде 8 июня

Взрывы в Белгороде 8 июня

Взрывы в Белгороде 8 июня

Взрывы в Белгороде 8 июня

Взрывы в Белгороде 8 июня

Вибухи у Бєлгороді 8 червня

Вибухи у Бєлгороді 8 червня

Вибухи у Бєлгороді 8 червня

Вибухи у Бєлгороді 8 червня

Вибухи у Бєлгороді 8 червня

Ситуация в Белгороде — последние новости

Напомним, еще в январе этого года бомбардировщик государства-агрессорки сбросил на российский город Белгород авиабомбу ФАБ-500 вблизи жилого дома.

Стоит добавить, что российская авиация регулярно впускает КАБ на свою же территорию или на временно оккупированную украинскую. По данным британской разведки, российские ВВС в настоящее время совершают более 200 боевых вылетов в день против Украины, в среднем от 180 до 250 пусков планирующих боеприпасов в день в зависимости от погоды.

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