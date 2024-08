Черный ящик хранит ужасные звуки, как люди кричали за минуты до падения самолета в Бразилии

Бортовой самописец из обреченного рейса Voepass, разбившегося 9 августа в Бразилии, записал крики внутри самолета во время его падения.

Об этом сообщает Need To Know.

Следователи проанализировали почти два часа аудио с бортового самописца турбовинтового самолета ATR 72-500.

Сообщается, что второй пилот Умберто де Кампос Аленкар е Силва спросил пилота, что происходит, когда понял, что самолет теряет высоту. Силва сказал, что необходимо "увеличить мощность", чтобы стабилизировать самолет. Приблизительно через минуту самолет ударился о землю.

Запись, которая не была опубликована, как сообщается, заканчивается криками изнутри самолета и звуком удара.

Следователи из бразильского агентства по расследованию авиационных событий Cenipa говорят, что разговор пилотов трудно разобрать. Это связано с близостью пропеллеров турбовинтового самолета к кабине пилотов.

Они не обнаружили на аудиозаписи никаких сигналов тревоги – например, о пожаре, электрической неисправности или неисправности двигателя. Таким образом, причину крушения нельзя установить только на основе записи.

Основной версией следствия является то, что на крыльях образовался лед, что привело к остановке и внезапной потере высоты. Отчет по делу должен быть опубликован примерно через месяц.

Все 62 человека на борту рейса 2283 авиакомпании Voepass погибли от многочисленных травм, когда самолет разбился в Виньедо, штат Сан-Паулу.

